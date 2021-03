Praxisorientiert: Insa Lehmann (links) und Sabine Krzikalla haben nach dem Beginn einer Streuobstwiese jetzt die Ökomeile auf dem Bioland-Hof Meyer-Toms im Auge. (FR)

Die Corona-Pandemie hat auch ihre guten Seiten. So ist das Interesse an gesunden Lebensmitteln gestiegen, die zudem selbst verarbeitet werden. Bio boomt. Und auch auf dem Biolandhof von Hermann Meyer-Toms in Schwarme kommt mit den ersten schönen frühlingshaften Tagen frischer Wind auf. „Wir haben die graue Jahreszeit genutzt, um an verschiedenen Ideen und Projekten zu arbeiten, bei denen ein Ziel klar im Vordergrund steht: Transparenz für die Verbraucher schaffen und ihnen einen Einblick in die Bio-Landwirtschaft ermöglichen“, erklärt Sabine Krzikalla aus dem Meyer-Toms-Team.

Sabine Krzikalla aus Martfeld unterstützt laut eigenen Angaben seit dem vergangenen Sommer das Team im Hofladen und im Büro. So ganz nebenbei kümmert sie sich darum, die Internetseite und die Social-Media-Accounts des Betriebs aktuell zu halten. Und sie hat eine Kooperation mit dem Unternehmen Staybetter aufgebaut. Das ist Krzikalla zufolge eine junge Initiative, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Verbraucher und Landwirte wieder näher zusammenzubringen und ein neues Bewusstsein für die Landwirtschaft zu schaffen. „Dafür bieten sie über ihre Plattform abgelegene Stellplätze für völlig autarke Camper auf verschiedenen Höfen an“, erläutert die Martfelderin. „Da sind wir natürlich mit dabei.“ Das heißt: Sobald die Reisebeschränkungen aufgehoben sind, werden Interessierte über Staybetter einen Wohnmobil-Stellplatz auf dem Gelände des Bioland-Hofs buchen können.

Und Hermann Meyer-Toms kann einen zweiten Neuzugang für sein Team bekannt geben. Insa Lehmann aus Stuhr ist erst kürzlich dazugestoßen und möchte sich hauptsächlich durch die Umsetzung von Bildungsveranstaltungen an der Gestaltung des Hoftreibens beteiligen. Sie ist gelernte Ökotrophologin, ihre Schwerpunkte sind nachhaltige Ernährung und Lebensmittelproduktion. Ihr Ziel ist es, den Hof als Lernort für Bildung für nachhaltige Entwicklung zu nutzen. Gemeinsam haben die beiden Frauen bereits die Streuobstwiese am Hof wiederbelebt, auf der in nächster Zeit eine kleine Schafherde angesiedelt werden soll. „Eine wunderbare Möglichkeit zur Förderung von Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt und somit ein Projekt ganz im Sinne des Bioland-Gedankens“, schwärmt Sabine Krzikalla.

Eine weitere Neuerung auf dem Biolandhof Meyer-Toms ist die Ökomeile. Nie gehört? Kein Wunder, denn die Premiere steigt erst am Sonnabend, 27. März. Grundsätzlich wird das ein regionaler Bauernmarkt, aber es soll auch ein wechselndes Rahmenprogramm aus Informationsständen, Aktionen und Ausstellungen geben – immer am letzten Sonnabend des Monats von 11 bis 15 Uhr. Das Meyer-Toms-Team wird auf dem Grundstück am Kiebitzheideweg 6 neben dem eigenen frischen Gemüse auch das Sortiment aus dem Hofladen anbieten. Aber auch andere regionale Erzeuger werden Waren verkaufen – natürlich in Bio-Qualität. Ein Beispiel: die Imkerei Büttelmann aus Ottersberg, deren Bienenvölker auch in Schwarme unterwegs sind.

Den Schwarmern liegt aber „nicht nur das leibliche Wohl unserer Kunden am Herzen“, lässt Sabine Krzikalla wissen. „Wir wollen euch auch hinter die Kulissen der Bio-Landwirtschaft schauen lassen und eure Fragen zu Produktion und ihrer Verwertung beantworten.“ Der Verein Kiebitz plant deshalb in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Stadt-Land-Ökologie aus Bremen kulturelle Beiträge, Kreatives, Aktionen für Kinder und vieles mehr. Das Ziel: Transparenz und die Verbindung zwischen Landwirten und Verbrauchern. Finanziell gefördert wird die Ökomeile aus dem EU-Programm „Transparenz schaffen“.

Nicht ausschließlich das Team um Hermann Meyer-Toms ist als Anbieter und Veranstalter gefragt, jeder kann teilhaben. „Sobald es die Corona-Regelungen zulassen, werden die Marktstände durch einen Kreativ- und Flohmarkt ergänzt“, kündigt Sabine Krzikalla an. Dieser finde überdacht im Gewächshaus statt. Wer dort verkaufen möchte, sollte sich rechtzeitig vorher unter der Telefonnummer 0 42 58 / 2 41 anmelden. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite www.meyer-toms.eu, bei Facebook unter @Biolandhof.Meyer.Toms sowie auf dem Instagram-Account @bioland_meyertoms.