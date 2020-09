Generalversammlung Energiegenossenschaft Bassum-Twistringen, Vorwerk an der Freudenburg, Amtsfreiheit 1a, Bassum. Im Bild: Der Vorstand beim Vortrag der Ergebnisse des vergangen Jahres. Fotografiert am 20.09.2020. (Michael Braunschädel)

Bassum. Es ist die innere Triebfeder von drei Vorstands- und vier ehrenamtlichen Aufsichtsratsmitgliedern der Energie-Genossenschaft Bassum-Twistringen eG, den Energielobbyisten die Stirn zu bieten. 38 Mitglieder folgen diesem engagierten Führungsteam und sichern mit ihren Einlagen die Existenz ihrer Ökostrom produzierenden Anlagen. 17 Mitglieder waren der Einladung zur Generalversammlung am Sonntagabend in das Bassumer Vorwerk an der Freudenburg gefolgt.

„Unser Geschäftsjahr endet eigentlich zum 30. Juni, aus den Ihnen allen bekannten Gründen, haben wir den Termin auf heute verschoben“, begrüßte Vorstand Stefan Seltmann die Anwesenden. Als Gast dieses Abends war der Ressortleiter für Vertrieb und Sonderprojekte der Naturstrom vor Ort GmbH mit Sitz in Hamburg, Bernd Gau, erschienen. Gau war gekommen, um den Anwesenden das künftige gemeinsame Stromangebot zu erläutern.

Im Geschäftsbericht über das vorausgegangene Jahr, stellte Vorstandsmitglied Reiner Kuntze die bestehenden Energieproduktionsstätten mit ihren Erzeugungsdaten vor. „Aktuell betreiben wir die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Turnhalle Bassum, mit einer Leistung in 2019 von 27 176 Kilowattstunden, der Grundschule Nordwohlde mit 27 291 Kilowattstunden und der Mehrzweckhalle Nordwohlde seit dem 15. Juli 2019mit 10 900 Kilowattstunden. "Im September ist für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Grundschule Petermoor mit der Stadt Bassum ein Nutzungsvertrag mit Ergänzungsvertrag geschlossen worden“, freut sich Kuntze über eine neue Produktionsstelle für Ökostrom.

Vom Blockheizkraftwerk für das Seminar-und Tagungshaus der Volkshochschule Freudenburg konnten 16236,3 Kilowattstunden ins Netz eingespeist werden. Auch diese Bilanz könne sich sehen lassen, so Kuntze weiter. „Der Umsatz lag mit 46 002,89 Euro, bedingt durch weniger Sonne, etwas unter dem von 2018, das reicht jedoch für eine Dividendenausschüttung von fünf Prozent an die Mitglieder“, verkündete er. Dieses Ergebnis wurde von den Anwesenden mit lautem Beifall bekundet. Für den jüngst verstorbenen Hartmut Krause wurde zudem Claus Marx einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt.

„Diese ausschließlich durch Ökostrom erwirtschafteten Ergebnisse ändern nichts an der Tatsache, das wir die Energie für einen Netzbetreiber erzeugen, der von den Klimazielen so weit entfernt ist, dass es weh tut“, machte sich der Erste Vorsitzende des Aufsichtsrates, Stefan Seltmann, Luft. Er scheute sich auch nicht, die Versorger E.ON und Avacon beim Namen zu nennen. „Leider dürfen wir unseren Strom nicht selber verkaufen, da wir unter der Produktionsmenge von 100 Kilowatt liegen“, ärgerte sich Seltmann.

Zwei Windräder für 170 Haushalte

Um dennoch den Verbrauchern ein Öko-Stromangebot zu machen, habe man sich nun mit der Naturstrom vor Ort GmbH einen Partner geholt, der mit lokalen Energieerzeugern im Umkreis von nur 50 Kilometern gemeinsam mit der Energie-Genossenschaft Bassum-Twistringen eG Ökostrom vermarkten möchte. Naturstrom-vor-Ort-Referent Bernd Gau: „Sie unterstützen und schützen, was Ihnen am Herzen liegt: Ihre Heimat, Ihre Umwelt, die Lebensqualität für kommende Generationen“. Gau nannte in diesem Zusammenhang den Windpark ‚Linsburg II‘, „in dem zwei Windräder rund 520 Megawattstunden Ökostrom pro Jahr produzieren – genug, um über 170 durchschnittliche Drei-Personenhaushalte zu versorgen“, so Bernd Gau.

Ab sofort kooperieren die Energiegenossenschaft Bassum-Twistringen eG und die Naturstrom vor Ort GmbH miteinander. Sie bewerben die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Broschüre und über ihre Internetseiten. Diesen Regionalstrom können alle Bürgerinnen und Bürger im Nordkreis Diepholz ab sofort zum aktuellen Arbeitspreis von 29,03 Cent pro Kilowattstunde und einer monatlichen Grundgebühr von 8,72 Euro beziehen, kündigte die Energie-Genossenschaft an. Die vertraglichen Dienstleistungen und Kündigungen beim bisherigen Anbieter übernehme Naturstrom vor Ort. Unter der Rufnummer 08 00 / 3 34 43 78 oder per E-Mail an service@naturstrom-vor-ort.de können Interessierte von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr Verträge abschließen oder ihren Vertrag ändern lassen.

„Das von der Bundesregierung viel beschworene Kohleenergieausstiegsgesetz ist nichts weiter als ein Kohleenergiebestandsgesetz“, kann sich Stefan Seltmann über die Energiepolitik der Bundesregierung immer noch nicht beruhigen, „aber genau diese Verfehlungen sind für mich Ansporn genug, ehrenamtlich tätig zu sein und für den Ausbau erneuerbarer Energien zu kämpfen“.