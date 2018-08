Greta (v.l.), Emilia Vogel, Leni, Johanna und Lea stehen und knien auf ihren blauen Bötchen. (Jonas Kako)

Bassum. „Mir gehts so gut, weil ich n´Mädchen bin, weil ich n´Mädchen bin.“ Das singt Luci van Org in ihrem Lied „Mädchen“ von 1994. Wer das Lied kennt, weiß, diese selbstbewusste Zeile, prägt sich schnell ein. Vor allem, wenn der Zuhörer ein Mädchen ist. Selbstbewusstsein zu haben, ist aber oft nicht so leicht für Mädchen. Es muss mit der Zeit erlernt werden. Dafür steht auch der Kurs „Mädchen stärken“ in Bassum. Initiiert wurde dieser Kurs in der Prinzhöfteschule von der Gleichstellungsbeauftragten der Lindenstadt, Christina Gaumann. Leiterin des Kurs ist die Psychologin Juliane Kiss. „Juliane und ich kennen uns schon lange, sie hat tolle Methoden im Umgang mit den Kindern. Deshalb habe ich sie gefragt,“ sagt Gaumann. „Ich mache das jetzt schon seit 30 Jahren und habe immer noch Spaß an daran“, ergänzt Kiss.

Und wie sieht so ein Mädchentag in der Prinzhöfte Schule aus? Ziemlich frei. Es gibt kein festes Programm. Die Kursleiterin bespricht, was die Mädchen gerade so bewegt. Einmal im Monat sieht sich die Gruppe für drei Stunden. In der aktuellen Gruppe sind 13 Mädels im Alter von acht bis elf Jahren. „In den Ferien habe ich die anderen richtig vermisst“, sagt die neunjährige Lea. Aber was gibt es denn genau zu vermissen? Greta sagt: „Es gibt hier keine strengen Regeln, wie in der Schule. Und man schließt hier tolle Freundschaften.“ Soweit so gut, doch, was lernt ein Mädchen hier? Die elfjährige Nadja erzählt: „Man lernt hier, selbstbewusst zu sein, frei zu sein – Gleichberechtigung.“ Die Zwillingsschwester von Greta, Leni ergänzt: „Wir sind eine reine Mädchengruppe und das ist ein Vorteil. In Anwesenheit von Jungs kann man nicht alles sagen.“ Nadja nimmt ihren Punkt auf und sagt noch: „Wir haben zum Beispiel die Aufgabe bekommen, zu sagen, was wir an uns mögen. Nicht äußerlich sondern innerlich.“ Das Problem bei Jungs sei dann, dass sie lachen würden. Wer möchte schon ausgelacht werden? Die elfjährige findet auch, dass die Anwesenheit von Mädchen angenehmer ist und sie vor Jungs oft ruhiger sei als vor Mädels.

Gerechtes Teilen

Die neunjährige Lea weiß noch zu berichten, dass es oft auch so sei, dass Mädchen sich für die selben Sachen, wie Jungs interessieren. Sie traue sich dann aber nicht so, mitzureden. Lea hat von dem Kurs erfahren, weil sie in ihrer Klasse oft Streit mit anderen Mädchen hatte: „Ein Lehrer hat mich dann angesprochen, ob ich nicht mal in den ,Mädchen stärken‘ Kurs möchte.“ Da würde man neben Wendo, einer asiatischen Kampfkunst, und Selbstbehauptung auch seine Sozialkompetenzen stärken.

„Die Mädels lernen hier mit Problemen umzugehen. Wir proben gewisse Alltagssituationen durch Rollenspiele“, sagt Juliane Kiss. So zum Beispiel auch besser mit Streit umzugehen, nicht so schnell wütend zu werden. Sozialkompetenz erlernen die Heranwachsenden auch durch das im Kurs eingeführte „Gerechte Teilen“. Die Kurs-Leiterin erklärt: „Beim gerechten Teilen kommt es darauf an, genau das zu bekommen, was man möchte.“ Oft sei es ja im Alltag so, dass Kinder lernen, dass jeder das gleiche bekommt und das dann gerecht sei. Kiss und ihre Mädels haben aber ein anderes Bild: Sie gehen es so an, dass aus einer Süßigkeitenbox jeder das nimmt, was er möchte. Und dann, wenn jeder etwas hat, gibt es eine gerechte Runde, in der die Mädchen darüber sprechen, ob sie mit dem, was sie haben zufrieden sind. „So ist es am Ende dann so, dass Emilia mehr Süßigkeiten mit Zitronengeschmack hat als sie ursprünglich wollte“, erklärt die Psychologin ihre Methode. Und Tina hat etwas von ihrer geliebten Brause abgegeben, weil sich ja auch noch jemand anderes darüber freut. Nicht nur sie. „Geben tut halt gut“, das sei die wichtige Lektion findet Juliane Kiss.

Nadja liebt die Spiele in der Gruppe. „Bei dem Spiel mit den blauen Tüchern, dem ,Boot-Spiel‘ lernen wir, dass wir ohne die anderen untergehen“, verkündet die Elfjährige. Neben dem großen Thema Sozialkompetenz, wird die Selbstbehauptung der Mädchen als zu erlernende Kompetenz auch groß geschrieben. Der „Ich-setz-mich-durch-Dialog“ sieht dann laut Juliane Kiss folgendermaßen aus: „Erwachsene haben mehr Rechte als Kinder“ Die Mädels sagen im Chor: „Nein, ohne Kinder gibt es kein menschliches Leben.“ Das die Mädchen „Nein“ sagen, das ist Kiss wichtig. „Das müssen sie lernen“, schließt sie. „Wer Interesse an dem Kurs hat, der kann sich jederzeit melden“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte noch. Auch für Jungs gäbe es Angebote. Unter der Telefonnummer 0 42 41 / 84 61 oder unter der E-Mail-Adresse gleichstellung@stadt.bassum.de kann dies getan werden.