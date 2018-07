Nutella? Kein Problem! Man muss danach halt Zähne putzen, findet Zahnarzt Harald Göcke. (Michael Braunschädel)

Syke. Eine Flasche Sekt steht in der WESER-KURIER-Redaktion in Syke. Sie ist etikettiert mit "Zahnarzt-Praxis Dr. Harald Göcke & Partner", und mit orange-goldener Schönschrift wird auf das 25-jährige Jubiläum hingewiesen. Gründungstag: 21. Juni 1993. Die WESER-KURIER-Flasche ist das 19. Exemplar aus 100 gedruckten Flaschen. "Sportlich gesehen komme ich aus dem Bereich des Asiatischen, ich habe lange Judo gemacht. Dort sagt man: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft." Der Asiate wird nicht beschenkt, er lässt sich lieber beschenken. So hält es Zahnarzt Harald Göcke auch am liebsten. Also gab es 100 Limited-Edition-Sektflaschen für 100 treue Patienten zum 25-jährigen Bestehen seiner Praxis. Corinna Schnieder, Rezeptionsdame in Göckes Praxis, hatte sich die erste der Sektflaschen verdient. Sie ist von den 25 Jahren bereits 24 Jahre dabei.

Spezialist für Implantologie

Der Zahnarztbesuch ist eine Frage des Vertrauens. "Die meisten Menschen haben nach wie vor Angst vor dem Zahnarzt", sagt Göcke. Man brauche eine Mischung aus drei Dingen: Wissen, handwerkliches Geschick und Sensibilität. "Wann komme ich einem Menschen im Alltag sonst schon so nah?", fragt Göcke. Deshalb sei die Fluktuation der Patienten bei ihm in der Praxis zum Glück auch verschwindend gering. Die Patienten würden auf das Bewährte vertrauen. "Es gibt ein Praxiskind, das ist schon im Maxi Cosi mit seiner Mutter zu mir gekommen, jetzt ist ,das Kind' mit seinem Studium fertig und kommt immer noch zu mir." Bei den anderen groß gewordenen Kindern sei es genauso. "Die Studenten, die woanders studieren, kommen dann eben in den Semesterferien zu mir." Patienten, die bleiben. Auch mal 25 Jahre.

Doch was hat sich verändert? Die Gründe für Zahnleiden? "Nein, Hauptgrund ist immer noch Karies", lacht Göcke. Die Häufigkeit von Karies habe allerdings abgenommen in den vergangenen Jahren. Woran das liegt? "Es gibt mehr Aufklärung bei den Eltern und auch in der Schule. Und auch die Krankenkassen haben ihre Arbeit dazu geleistet. Sie bieten zweimal im Jahr bis zum 18. Lebensjahr kostenfreie Prophylaxe an." Trotzdem, sagt Göcke, auch heute gebe es immer noch acht bis elf Prozent Antizähneputzer. "Ich sage meinem Sohn auch immer, der mag so furchtbar gern Nutella: 'Iss das Nutella, aber putz es dann auch wieder runter.'" Es ist also nicht nur der Zucker, es ist das Nicht-Zähneputzen, das verheerend ist.

Was sich definitiv verändert hat bei den Zahnärzten, sei die Geschlechterquote, meint Göcke. "Zu meiner Zeit gab es noch die Zentrale Vergabestelle (ZVS), da war es noch nicht so schwierig, Zahnmedizin oder Medizin zu studieren. Heute gibt es viel mehr Frauen, die ihr Zahnmedizin-Studium abschließen als Männer." Bekanntlich liegt der Numerus Clausus bei Medizin in Deutschland bei 1,0. Bei Zahnmedizin zwischen 1,0 und 1,2. "An der Universität zu Köln haben letztens 100 Prozent Frauen den Zahnmedizin-Jahrgang verlassen", sagt Göcke amüsiert.

"Zum Schluss fällt mir jedenfalls noch eine ganz wichtige und schöne Veränderung in meiner Praxis ein. Seit 15 Jahren haben wir unser eigenes Labor in der Praxis. Jetzt können wir unsere Zahntechnik direkt vor Ort am Patienten testen." Bei einer Gipsprothese wisse man dann direkt, wie groß und breit der Kopf des Behandelten ist. "Das erspart lange Wege und Wartezeiten. Man bekommt seine Prothese schon nach zwei Stunden wieder."