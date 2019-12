Montags trifft sich die Herzsportgruppe, um unter ärztlicher Aufsicht Übungen zu absolvieren. Schließlich darf das Herz nicht "überschont" werden. (Michael Galian)

Bassum. Er kam plötzlich und unerwartet: „Ich war tot. Wenn meine Frau nicht sofort die Rettung alarmiert hätte, die wenige Minuten später gekommen ist, wäre ich nicht mehr am Leben.“ So schildert Walter Luttmann seinen Herzinfarkt vor elf Jahren. Er ist Vorsitzender der Koronargruppe in Bassum, die jeden Montag in der Sporthalle in Bassum unter ärztlicher Aufsicht trainiert. Die Sportler werden vor dem Training untersucht: Puls und Blutdruck werden gemessen und erst, wenn das ärztliche Einverständnis vorliegt, dürfen sie am Training teilnehmen. Das gibt den Teilnehmern Sicherheit und Vertrauen in die eigene Fitness. An diesem Abend sind immerhin 60 Mitglieder zum Training erschienen. Sie teilen sich in drei Gruppen auf, je nach Fitnessgrad und gesundheitlichem Zustand. Betreut werden sie von drei Trainerinnen: Rosie Lindemann, Mona Grabatsch und Karin Holtorf.

Rosie Lindemann ist seit 28 Jahren dabei, also fast seit den Anfängen. „Wir haben dafür eine Extra-Ausbildung absolviert beim Deutschen Sportbund“, erklärt sie. Als Trainerin bei der DLRG hat sie einen ihrer Schützlinge, nämlich Mona Grabatsch, ebenfalls überzeugen können, als Koronartrainerin zu arbeiten. Das sei schon eine besondere Verantwortung, sind sich die drei einig. Aber die ärztliche Überwachung und Unterstützung sorge eben für einen entspannten Umgang miteinander. Und Holtorf kann sich nur an einen Herzstillstand erinnern in den vergangenen 28 Jahren: „Der Teilnehmer ist gerade neben der Ärztin gelaufen und meinte noch, dass ihm schlecht wird." Im nächsten Moment habe er dann das Bewusstsein verloren, aber er konnte durch die sofortige Hilfe gerettet werden. Heute habe man zusätzlich einen Defibrillator vor Ort. „Außerdem kennen wir unsere Leute, einige sind ängstlich und müssen ermuntert werden. Andere sind eher ehrgeizig und müssen gebremst werden.“

Schnell als Sparte im TSV

An diesem Abend kommt die ärztliche Unterstützung von Michael Garving, einer von den in Bassum niedergelassenen Ärzten, die reihum ehrenamtlich jeden Montag die Koronargruppe betreuen. Vor 30 Jahren hat er diese Gruppe initiiert. „Ich war damals Assistenzarzt in Weyhe und dort gab es schon so eine Gruppe. Also habe ich die Idee mit nach Bassum gebracht und nach Mitstreitern gesucht“, blickt der Arzt auf die Anfänge zurück. Nur, um sich dann auf den Weg in die dreigeteilte Halle zu machen und das Training ärztlich zu begleiten. So kommen in der ersten Halle Völkerbälle zum Einsatz und alle sind mit hoher Konzentration dabei. Es ist ein entspanntes Training mit mäßiger Bewegung, während es in der zweiten Halle deutlich dynamischer zugeht.

Gegründet wurde die Herzsportgruppe 1989 in der Sportschule Bassum. Der TSV-Vorstand hatte der Eingliederung als TSV-Sparte zugestimmt. Seitdem lautet der offizielle Name der Herzsportgruppe Koronar „Herzgruppe im Turn- und Sportverein Bassum“. Zur ersten Spartenleiterin wurde Vera Eilers gewählt, zum Stellvertreter Otto Wolter. Er übernahm wenige Monate später die Spartenleitung. Gleich am ersten Abend meldeten sich 14 Mitglieder an und bereits damals wurde der noch heute geltende Termin auf Montag zwischen 18.30 und 20 Uhr festgelegt.

Bevor man allerdings loslegen konnte, mussten noch diverse Formalitäten erledigt werden. Die schon gefundenen Übungsleiter Karin Mehlhop-Arndt und Dieter Becker mussten Zusatzausbildungen absolvieren, und die Sparte benötigte für die Ausbildung ebenso eine Lizenz wie für die Ausübung des angebotenen Gesundheitssports. Außerdem brauchte es Sponsoren für Sportgeräte, Material, Lizenzgebühren und Ausbildung der Übungsleiter. So nahm die Organisation dieser Dinge noch Zeit in Anspruch, und der Beginn des Sportbetriebes musste verschoben werden. Am 1. Juni war es aber soweit: Die Sparte wurde offiziell als Anbieter von Rehasport für Herz- und Kreislauferkrankte anerkannt. Das entsprechende Zertifikat wurde der Sparte am 4. Dezember 1989 per Post zugeschickt.

Diese Genehmigung wird immer nur für zwei Jahre erteilt – und so muss auch heute noch regelmäßig eine Verlängerung beantragt werden. Aber die Gruppe bietet neben den sportlichen Aktivitäten auch gesellige Unternehmungen an. Dazu gehören etwa Fahrradtouren, Spargelessen, Grillen und Minigolf. Wichtig war Luttmann auch der Dank an die Spartenleiter, die durch ihren persönlichen Einsatz und erheblichen Zeitaufwand die Sparte am Leben gehalten haben: Otto Wolter, Hans-Joachim Fiebig und Erich Kliem, der diesen Posten heute innehat. Auch dem großen Engagement der Übungsleiterinnen, die sowohl abwechslungsreiche als auch fördernde Übungsprogramme anbieten, galt sein Dank und natürlich nicht zu vergessen: den ehrenamtlich arbeitenden Ärzten, die jeden Montag ihren Einsatz leisteten. Einen enormen Vorteil im Gesundheitssport wollte Luttmann auf der Jubiläumsfeier vor wenigen Wochen nicht unerwähnt lassen: Man brauche keinen Nachwuchs zu werben, der komme von allein mit einer Verordnung. So sei der Nachschub schier unerschöpflich.

Zur Sache

Über den Herzsport

Herzsport ist eine Rehabilitationsmaßnahme für Patienten mit kardialen Erkrankungen. Nach Abschluss der kardiologischen Behandlung wird zur Wiederherstellung beziehungsweise Optimierung der durch die Krankheit möglicherweise reduzierten körperlichen Fähigkeiten der Herzsport ärztlich verordnet. Der medizinische Hintergrund ist, dass chronische Herzerkrankungen auf den gesamten Organismus wirken. Dabei werden durch eine „Überschonung“ die negativen Auswirkungen der Herzkrankheit erhöht und so wirkt eine der Erkrankung angepasste körperliche Betätigung diesen negativen Auswirkungen entgegen und verbessert den Allgemeinzustand.