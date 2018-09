So kommet, ihr Massen: Beim Bassumer Oktoberfest kann es hier und dort durchaus etwas enger werden. (Udo Meissner)

Bassum. Oktoberfest? Das heißt bayrische Musi, Brez'n und Hax'n, dazu Bier aus Maßkrügen. Reichlich Bier aus Maßkrügen. Bundesweit kommen die Menschen inzwischen kostümiert, wenn süddeutsche Blasmusik aus einem Unterstand voller Bierzeltgarnituren tönt. Krachlederne und Dirndl wird's beim Bassumer Oktoberfest allerdings nicht geben. Denn dort gibt es Weißwurst mit süßem Senf höchstens an einer der vielen Futterbuden. Ansonsten feiern die Lindenstädter ein Fest am Sonntag, 7. Oktober. Das Oktoberfest halt.

Für Marktmeister Jürgen Donner ist der Name Oktoberfest irreführend. Er würde die große Freiluft-Sause lieber Bassumer Herbst nennen, aber er weiß auch um die Wichtigkeit eines altbekannten Namens für die Bevölkerung. Dass ein altbekannter Name nicht zu tun haben muss mit altbackenem Programm, beweist die Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (WIR) Jahr für Jahr. So auch diesmal. Denn Jürgen Donner hat „wieder etwas verändert“. Der Grund: „Veränderungen wecken Neugier.“

So wird es rund um das Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize), Mittelstraße 2, eine so genannte Social Area geben. Heißt: Institutionen wie die Tafel, das Familienzentrum, die Bücherei, die neu gegründete Arbeiterwohlfahrt, das Seniorenzentrum und das Hand-in-Hand-Kochen von Iris Nielsen reihen ihre Informationsstände rund um das Mükize auf. Dort gab es bisher immer „nur“ Kaffe und Kuchen. Am 7. Oktober wird dort auch der Flohmarkt stattfinden. „Wir legen den Kinder- und den Familien-Flohmarkt hier zusammen“, kündigt Henrike Gerling-Jacobs an. Zumal der ursprüngliche Standort an der Lange Straße „nicht mehr so frequentiert wurde“, wie es Jürgen Donner formuliert. Die Einnahmen durch die Standmieten kommen dem Mükize zugute, denn „dadurch wird uns ja auch eine große Arbeitslast abgenommen“, weiß der ehemalige Marktmeister Hans Molkenthin.

Damit nicht genug: Das Mütter-Kinder-Zentrum kümmert sich – seiner ursprünglichen Aufgabe folgend – auch um die Lütten. Mit Tanja Aeilts hat die WIR eine Ballonkünstlerin engagiert, die schon an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Da gibt es nicht nur Hunde und Blumen, sondern auch spektakulärere Dinge wie „einen Bierkrug, den man sich auf den Kopf setzen kann“, wie Jürgen Donner weiß. Durchaus passend also zum Oktoberfest. Zudem wird eine Hüpfburg aufgestellt, „vorwiegend für kleinere Kinder“, sagt der Marktmeister. Auch seiner ursprünglichen Kompetenz wird das Mükize gerecht. „Für alle, die auf dem Oktoberfest arbeiten müssen, bieten wir eine Kinderbetreuung an.“ Für den Fall, dass „Oma und Opa krank werden“, stehen Fachkräfte im Kreativ- und im Bewegungsraum zur Verfügung. Sollte es personelle Engpässe geben, haben sich Jugendliche der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des Technischen Hilfswerks für die Betreuung angeboten. Wer sich einen Stand beim Flohmarkt sichern oder sein Kind zur Betreuung anmelden möchte, kann das telefonisch unter 04241/4842 oder per E-Mail an info@muekize-basseum.de tun.

Premiere feiert auch der Kunsthandwerkermarkt, für den Christina Koch und Heike Hollwedel 17 unterschiedliche Handwerker zusammengesucht haben. Der Rest ist ebenso bekannt wie bewährt. Auf dem Parkplatz zwischen Maas und der Sparkasse findet der Markt der Ortschaften statt. Dort präsentieren sich Wedehorn, Högenhausen, Bramstedt, Eschenhausen und Nordwohlde mit Leckereien und Imagefilmchen. Der Lindenmarkt wird aufgewertet, allein schon mit einer 14 Meter hohen Alpenrutsche. LVM feiert dort nachträglich sein Goldjubiläum, die Firma Bussmann aus Bramstedt glänzt mit einer Brandschutzvorführung. Und bei der Tombola der WIR gibt es 5000 Lose mit 5000 Preisen. Hauptgewinn ist ein E-Bike im Wert von 2200 Euro. Das Zelt der Wirtegemeinschaft bekommt wieder einen alten Platz auf dem Parkplatz der Sparkasse. Martin Freye, Hannes Bak und Andree Meyer bieten diesmal sogar Karaoke an. „Ich denke, dort werden die letzten Heimkehrer versacken“, vermutet Jürgen Donner.

Ach, übrigens: Wer nun doch ein zünftiges krachlendernes Oktoberfest haben möchte, der kann am Sonnabend, 6. Oktober, in die Gilde-Festhalle gehen. Dort spielen die Klosterbachtaler zum Schunkeln auf, dazu gibt es ein Büfett mit bayrischen Spezialitäten. Karten gibt es für 25 Euro bei Papier und Tinte auf dem Lindenmarkt.