Mehr Menschen sollen ins Naturbad kommen. Dafür sprachen sich die Mitglieder am Donnerstagabend aus. (Michael Braunschädel)

Bassum. Das Bassumer Naturbad soll mehr Menschen anlocken und schöner werden. Da waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Familie am Donnerstagabend einig. Dass die Bauarbeiten nicht ganz billig werden, das machte der Erste Stadtrat Norbert Lyko während der jüngsten Sitzung deutlich. Rund eine Million Euro würden die Arbeiten kosten. „Es muss etwas passieren. Wir wollen diese Perle erhalten“, verdeutlichte Lyko. Das sahen auch die Fraktionsmitglieder so. Aber: Ohne einen Förderverein geht nichts.

Denn gerade in Bezug auf das Sanitärgebäude und den Eingangsbereich ist das Naturbad stark sanierungsbedürftig. „Außerdem sind die Besucherzahlen relativ gering“, sprach Lyko davon, dass lediglich 5000 Menschen das Bad aufsuchen. Im vergangenen außergewöhnlichen Sommer waren es zwar schon 10 000 Gäste, aber im Vergleich zu den Bädern in Twistringen (2017: 58 000 Gäste) und Harpstedt (2017: 53 000 Besucher) steht Bassum hinten an. Im Zuge der Umgestaltung des Stiftsparks „soll das Naturbad nicht abfallen“, wie Lyko verdeutlichte. Aber auch keine Konkurrenz zu Twistringen und Harpstedt bilden.

Nicht alles ist möglich

Nach ersten Vorplanungen der Firma Polyplan, die im Auftrag einer interfraktionellen Arbeitsgruppe agierte, bei der auch Bürger einbezogen waren, wurde schnell klar: Das ist zu viel. Das Unternehmen wollte den Eingangsbereich mit einem neuen Eingangsgebäude und einem Sanitärgebäude verschönern, die Liegewiese soll auf Vordermann gebracht werden und das Wasser erwärmt. Auch Wohnmobilstellplätze waren im Gespräch. Summa summarum: Kosten in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Eine Fördermöglichkeit von bis zu 700 000 Euro könnte die Stadt beantragen, aber ob sie die volle Summe erhält, steht nicht fest. „Ein Scheich wäre toll“, scherzte Lyko angesichts der horrenden Summe, die derzeit von der Stadt nicht zu stemmen sei. „Unser Haushalt wurde genehmigt, aber wir gelangen langsam an eine Grenze, wie uns der Landkreis deutlich gemacht hat“, sagte er. Weswegen freiwillige Investitionen, und dazu gehört auch das Naturbad, gut durchdacht werden müssen. Der Erste Stadtrat machte aber deutlich: „Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie!“

Einige Wünsche will die Stadt erfüllen – wie etwa die Erwärmung des Wassers. Bei anderen muss sie dagegen auf die Euphorie-Bremse treten. Im Beschlussvorschlag, der einstimmig angenommen wurde, belaufen sich die Kosten auf rund eine Millionen Euro. Die Bedingung dabei ist die Gründung eines Fördervereins. Und: Die Bauabschnitte richten sich nach den jeweiligen Fördermöglichkeiten, damit weniger Kosten auf die Stadt zukommen. So soll der bisherige Eingangsbereich optisch aufgewertet werden, ein Hinweisschild soll auf das Bad aufmerksam machen, die Brücke vor dem Eingang wird saniert, ebenso das Sanitärgebäude und das Bad.

Im Hinblick auf die künftigen Kosten sprach sich Carsten Leopold (CDU) dafür aus, die Dinge „über Zeit zu tun und intensiv zu schauen, welche Entwicklungen kommen“. Auch Christoph Lanzendörfer (SPD) sprach sich für die Attraktivierung aus: „Für ein Nein finden wir immer Gründe. Das Naturbad ist ein Alleinstellungsmerkmal und wir sollten die Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen.“

Jürgen Falck (Bürger-Block) regte an, eventuell kreativ bei den Arbeiten zu werden. „Warum sollte man den Altbau abreißen für 30 000 Euro?“, fragte er in die Runde. Die Ausgabe könne man sparen, in dem alten Sanitärgebäude einen Lagerraum einrichten und die Summe an anderer Stelle ausgeben – etwa für den Neubau des Gebäudes. „Wir sollten das Bad nicht verstecken, sondern in die Stadt bringen. Sonst würden wir eine große Chance vergeben“, machte Falck deutlich. Er wünschte sich, dass die Zahlen und Alternativen des Polyplan-Vorschlags noch einmal durchgeprüft werden.