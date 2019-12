Blieben bei ihrem Auftritt im Syker Theater kaum eine Minute still stehen: Die Musiker und Sänger von "Motown Goes Christmas." (Braunschädel)

Syke. Eine beswingte und groovige Weihnachtsatmosphäre herrschte am Sonntagabend im Syker Theater. „Motown Goes Christmas“ hieß das locker-flockige und lebendig-bunte Musikprogramm, das sich auf höchstem Niveau bewegte. Fünf Background-Musiker boten den Rahmen, den die vier Sänger gekonnt und stimmgewaltig füllten. Zwischen Julius P. Willams III., der so hell sang wie der junge Michael Jackson, und dem im tiefsten Bass angesiedelten Marshall Titus fanden auch Wilson D. Michaels und Ashley Washing ihre Zwischentöne. Sie alle waren so gut, ihre Stimmen so ausgereift und akzentuiert, dass es ruhig ein paar mehr A-cappella-Stücke hätte geben können.

Das allerdings ist allenfalls hauchdünne Kritik auf höchsten Level. Kurzum: Auch die Menschen, die auf den mehr als einem Drittel leeren Stühlen noch Platz gefunden hätten, wären zufrieden gewesen. Die, die da waren, waren es umso mehr. Der Applaus war kräftig und am Ende sangen die Zuschauer stehend und klatschend „Joy To The World“ mit.

Bewegend war das Konzert zuvor schon gewesen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sänger tanzten, wippten und swingten, gingen und hüpften über die Bühne, saßen am auf Barhockern und wechselten nach jedem Lied (und oft auch während der Songs) ihre Positionen. Sie standen nie still, bezogen den anderen mit ein gingen auf ihn zu, was dem Auftritt eine große Dynamik und viel Heiterkeit gab. Das war peppig, ohne hektisch zu werden, lustig ohne Schmalz. Freude und Optimismus sprangen über – ein wohltuender Kontrast zu den oft und zu ernst wirkenden anderen Konzerten in dieser Zeit ums Jahresende herum. Man merkte: Festlichkeit muss nicht steif und erdrückend sein.

Festlich gekleidet waren die Musiker natürlich doch. In roter Samtweste mit goldenen Knöpfen sangen sie den ersten Teil, um nach der Pause im festlichen Anzug mit dunkler Weste, breiter Krawatte und Sakko wiederzukommen. Natürlich sprachen die vier Sänger auch Botschaften von Frieden, Liebe und Menschlichkeit. Das kann nie schaden und gehört zu Weihnachten eben dazu.

Jedem sein Solo

Sofort schalteten sie wieder in den aktiven Modus und sangen von silbernen Glocken, Santa Claus, der in die Stadt kommt, der Heiligen Nacht und weißen Weihnachten. Es gab aber auch „Rockin' Around The Christmas Tree“ und bei „The Little Drummer Boy“ kam der Drummer Richy Denis zu den Sängern nach vorne. Maximilian Semrau bekam sein Saxofon-Solo und überhaupt hatte jeder Gelegenheit zu einem individuellen Auftritt. Ziemlich stark, aber etwas zu kurz war der A-cappella-Auftritt von Marshall Titus bei „Ain't No Mountain High Enough“, ursprünglich von Marvin Gaye.

Das Platten-Label Motown wurde vor 60 Jahren von Afro-Amerikanern gegründet und brachte einen unvergleichlichen, vor Optimismus nur so strotzenden Musikstil mit. Der Name stammt von der Autostadt Detroit, wo die Erfolgsgeschichte begonnen hatte. Die ersten Weihnachtslieder im typischen Sound des jungen Amerika wurden schon 1962 eingespielt, das erste Weihnachtsalbum kam vor 41 Jahren auf den Markt. Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations und The Jackson-Five waren nur einige der Motown-Künstler. Einige von ihnen kamen per Tonband zu Wort und wünschten „Merry Christmas“. Stadt und Kultur übrigens hatten Spekulatius und Lebkuchen im Angebot – das versüßte den Abend zusätzlich.