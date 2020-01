Seit 70 Jahren engagiert sich Inge Richter für das Schützenwesen in Bassum. Die Falkenburgerin hat ihre Wurzeln in der Lindenstadt und wurde beim jüngsten Gilde-Treffen unter anderem vom Vorsitzenden Horst-Dieter Jobst geehrt. (Vasil Dinev)

Bassum. Ohne sie ist die Sportgilde Bassum 98 nicht vorstellbar. Ingeburg Richter gehört zu den Gründungsmitgliedern, erlangte die Königswürde vor zehn Jahren und engagiert sich seit 70 Jahren für das Schützenwesen in der Lindenstadt. Dabei wohnt sie gar nicht mehr in Bassum, sondern in Falkenburg bei Ganderkesee. Am Sonntag trafen sich 50 der mehr als 170 Mitglieder zu der sich monatlich wiederholenden Zusammenkunft in den Trainings- und Versammlungsräumen an der Eschenhäuser Straße in Bassum. Der sonst übliche Veranstaltungsablauf in der Kombination von Schießwettbewerb, einen Schwatz halten und sich delikate Speisen munden zu lassen, wurde zum Jahresanfang durch eine Ehrung der besonderen Art umgestaltet.

Ingeburg Richter, die von Freunden, Bekannten und auch der gesamten Familie abgekürzt Inge genannt wird, ist „eine Frau, die gerne Freude schenkt. Der damalige Empfang in einem Großraumzelt mit Livemusik im Beisein der Bürgermeisterin aus Ganderkesee und des Landrates aus Oldenburg war einfach ein Traum“, erinnerte der Vorsitzende der Sportgilde, Horst-Dieter Jobst, gerne an den Tag, als die Mitglieder die Königsscheibe in Richters jetzigem Domizil in Falkenburg aufhängten. Als Gründungsmitglied der Sportgilde Bassum 98 und weiterer, zuvor erfolgter Vereinsarbeit im Schützenwesen dankte Jobst Inge Richter am Sonntag für ihre insgesamt 70-jährige Verbundenheit zu diesem Schützenwesen. “Wir werden nicht vergessen, was du gemacht hast“, sagte der Vorsitzende, und die anwesenden Mitglieder bestätigten das durch Standing Ovations. Der Bassumer Michael Gillner, auch Gründungsmitglied bei der Sportgilde, hatte extra für Inge Richter eine in einem Passepartout mit großem Bilderrahmen angesiedelte Fotomontage als Dank und Erinnerung an die wunderschönen gemeinsame Zeiten gefertigt und überreichte das Geschenk gemeinsam mit dem Vorsitzenden Horst-Dieter Jobst an die Falkenburgerin, die am 22. September ihren 92. Geburtstag feiern kann.

Ganze Familie hilft

Als Tochter der Eheleute Horneburg, die Anfang des vergangenen Jahrhunderts, kurz vor dem Bassumer Bahnhof ein Hotel mit Gaststätte betrieben, hat sie ihre Wurzeln in Bassum. Etwas ältere Jahrgänge können sich auch heute noch an die von Inge Richter betriebene Reinigung an der Ecke Bahnhofstraße/Marie-Hackfeld-Straße erinnern. Zuvor gearbeitet hatte sie nach eigenen Angaben als Krankenschwester im Rot-Kreuz-Krankenhaus in Bassum und später auch in Bremen. Nachdem ihr damaliger Ehemann 1971 verstorben war, zog es sie 1979 nach Falkenburg im Landkreis Oldenburg. Die monatlichen Treffen der Sportgildegemeinschaft in Bassum stehen bei Inge Richter aber nach wie vor ganz oben auf dem Terminkalender. Keinen dieser Termine möchte sie versäumen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sie von der gesamten Familie unterstützt. Mit dabei in der Gilde-Festhalle war am Sonntag Tochter Cordula Tiefenbach, die nahe Wilhelmshaven wohnt und den Chauffeur-Service übernommen hatte.

Bevor Horst-Dieter Jobst zum für ihn wichtigsten Part des Treffens, der vorgesehenen Ehrung, überging, hatte er nochmals die Grundzüge der im Jahr 1998 gegründeten Sportgilde erläutert. „Mit Freude verlängert man das Leben und stärkt sein Immunsystem“, sagte er. Die Inhalte der Sportgilde sind auf soziale Dinge ausgerichtet. Der Gedanke, in Not zu helfen, ist den Mitgliedern ein starkes Bedürfnis. So hat man in der Vergangenheit Öfen für Nepal finanziert, die Flutopfer an der Elbe unterstützt und seit 2009 besteht auch eine Kooperation mit der Bassumer Tafel.

Wer wollte, der konnte sich aber am Sonntag auch sportlich betätigen und sich an einem Schießwettbewerb auf der elektronischen Kleinkaliber-Schießsportanlage beteiligen. Nur der sichere Umgang mit dem Kleinkalibergewehr konnte für ein gutes Abschneiden bei der Auswertung garantieren. Während vor mehr als einem Jahrzehnt noch auf die Mitte einer Scheibe gezielt wurde und mit einer „10“ der Sieg schon garantiert war, hat heute auch im Bereich des Schießsports die Elektronik ihren Einzug gehalten. Heute reicht die bekannte „10“ nicht mehr für den ersten Platz aus. Die Bewertung erfolgt im Zehntelbereich – eine „10,9“ muss es dann schon sein.