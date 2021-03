Ganz in Farbe: Nicole Giese-Kroner (von links), Ruth Cordes und Kathrin Wilken finden, dass ohne Kunst alles grau ist. (Vasil Dinev)

Syke. Wer im Spätherbst letzten Jahres durch den Bremer Schnoor spaziert ist, dem ist möglicherweise eine ungewöhnliche Ausstellung im kleinen Atelier in der Marterburg aufgefallen. Dort hatten für nur vier Wochen 23 Kunstschaffende ihre Beiträge gegen Unsichtbarkeit präsentiert. „Vor allem ein Aufruf von Till Brönner auf Youtube hat mich wachgerüttelt und zu spontaner Empörung geführt – und in der Folge zu meiner Aktion #ohnekunstistesgrau“, erklärt Ruth Cordes.

In dem vor rund vier Monaten online gestellten Beitrag beschrieb der Trompeter, Komponist, Professor für Jazztrompete und Fotograf Brönner drastisch die Situation derjenigen, die aufgrund der Covid-Pandemie quasi ins Koma versetzt wurden. Es gehe dabei immerhin um 1,5 Millionen Menschen aus der Kunstszene und der Veranstaltungsbranche, um 130 Milliarden jährlichen Umsatz. Und anscheinend schweigen alle still, denn niemand kann ihnen helfen, weder ausreichende sogenannte Überbrückungshilfen des Staates noch eine nicht existente Gewerkschaft.

Auflagen ohne Murren umgesetzt

Für die Syker Künstlerin steht fest, dass ohne Kunst alles grau werde, ohne Musik still und ohne Bilder farblos: „Ohne eine Wertschätzung aller Kunst- und Kulturtreibenden gehen wir sang- und klanglos ein.“

Nach ihrer Meinung hätten die Kunstbetriebe bis dahin alle Auflagen beinahe ohne Murren umgesetzt, sich flexibel gezeigt, eben auch kreativ in Lösungsfindungen. Sie konstatiert leicht konsterniert: „Künstler und Kreative leben Zeit ihres Wirkens die Flexibilität. Sie tun selten etwas anderes, als auf aktuelle Situationen zu reagieren. Sie haben sich quasi laufend geschult in flexiblem Denken und Schaffen. Und können somit vielleicht auch besonders effektiv in dieser Krise die Situation erfassen. Sehen, was jetzt nötig ist und was zuerst kommt. So sind wir solidarisch, stemmen uns gegen dieses Virus und schützen andere und uns ‚mit Anstand auf Abstand’.“ Aber wenn die Politik monatelang rudere und keine authentische Zuordnung von Kunst, Kultur und Veranstaltungsbranche in das Krisenmanagement finde, dann könne es nur daran liegen, dass da wenig Wissen vorhanden ist über die Situation.

Letztlich jedoch betrachtete sie ihr kleines Studio im Bremer Schnoor mit der Kamera von einer anderen Seite, nämlich der leergeräumten. Sie entschied sich dann am 2. November vergangenen Jahres, eine Möglichkeit für Künstlerkollegen zu schaffen, dort auszustellen. Vor allem unter der Prämisse der Solidarität. Sie habe 24 befreundete Kunstschaffende um ein Statement angefragt. 18 bildende Künstler haben reagiert, Musiker sowie die Artistengruppe Stelzenart, und diese Möglichkeit genutzt, auf den knappen 15 Quadratmetern ihre Werke zu präsentieren. So auch einige aus unserer Region wie Karin Bliefernich mit #artisenergy und Elisabeth Fitting mit #kunstistschoenheit.

Am 8. November dann wurde innerhalb von zwei Stunden alles gehängt und so für vier Wochen – bis zum definitiven Lockdown, der bis heute anhält – sichtbar gemacht. Um das nicht einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen, setzte sich die Grafikerin Cordes daran, aus dem Geschaffenen einen Katalog zu gestalten.

„Dann habe ich mich getraut, wegen eines Zuschusses zu den Druckkosten bei Kathrin Wilken von der Stadt Syke und bei Nicole Giese-Kroner vom Vorwerk anzufragen“, sagt Cordes. Siehe da, relativ schnell wurde das bewilligt, jeweils hälftig von der Kommune und dem Vorwerk, denn „es geht ja um die Förderung einer regionalen Künstlerin“, so Giese-Kroner. Nunmehr sind diese Kataloge im Vorwerk zu bekommen – und bei hiesigen Galerien wie Galerie Nienhaus 1 in Bassum. Zu beziehen ist er zudem über Ruth Cordes per E-Mail an ruth@ruthcordes.de. Weitere Informationen finden sich darüber hinaus auf ihrer Internetseite unter www.ruthcordes.de.