Seit zehn Jahren gibt es die Martfelder Literaturtage. Das Besondere: Jeder kann, so wie er oder sie möchte, mitmachen. Dass es jedes Jahr wieder läuft, das liegt an Wilfried Nordbruch (von links), Axel Hillmann und Barbara Hache. (Michael Braunschädel)

Martfeld. Wie alles angefangen hat? Da muss Wilfried Nordbruch scharf nachdenken. Die Martfelder Literaturtage sind inzwischen schließlich ein fester Termin im Jahreskalender des Dorfes, gar nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr finden sie das zehnte Mal statt. Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November, lesen Menschen an ungewöhnlichen Orten aus ihren Lieblingsbüchern vor.

„Auf die Idee kamen vor zehn Jahren Sylvia Giese und Irene Bösche. Sylvia Giese arbeitete in Verden in einer Buchhandlung. Daher kannte sie Lesungen“, erinnert sich Barbara Hache, die wie Wilfried Nordbruch seit Anfang an dabei ist. Gemeinsam mit Axel Hillmann koordiniert sie inzwischen die Termine. Aber: „Es gibt keinen Chef“, stellen beide klar. Nur Organisatoren. Anfang des Jahres gibt es ein Treffen. Dazu werden alle eingeladen, die schon mal gelesen haben. 30 waren es bisher insgesamt, in diesem Jahr sind es – passend zum runden Geburtstag – zehn. „Acht bis neun Teilnehmer bilden den Stamm“, weiß Hillmann zu berichten. „Sie haben auch ihr Publikum gefunden.“ Wie etwa Hermann Meyer-Toms, der in diesem Jahr aus „Die Brüder Löwenherz“ von Astrid Lindgren vorlesen wird und eine Frühstückslesung anbietet, bei der Nachwuchsautoren ihre Kreationen vortragen können. „Er hat einen ganz eigenen Vortragsstil, einzigartig“, geraten Barbara Hache und Axel Hillmann regelrecht ins Schwärmen.

Frischer Wind gern gesehen

Sie selbst werden „Bei geschlossenen Türen“ von Jean-Paul Sartre in einer szenischen Lesung vortragen. Axel Hillmann widmet einen Abend in der Fehsenfeldschen Mühle den satirischen Gedichten und Glossen von Erich Kästner. Und Wilfried Nordbruch trägt gemeinsam mit Heinrich Gräpel und Regina Nordbruch Döntjes und Rimels auf Hochdeutsch und auf Platt vor. „Ich habe immer die Plattsnacker vertreten“, sagt er mit einem schelmischen Lächeln. Nordbruch war 20 Jahre lang Lektor in Martfeld und kannte sich bereits aus mit dem Vorlesen. Daher sagte er auch sofort zu, als er gefragt wurde, ob er mitmachen möchte. „Das Prinzip hat mir eingeleuchtet“, sagt er. „Ich habe gedacht, das kann eine gute Sache werden.“

Und das Prinzip hat sich in all den Jahren nicht geändert. Jeder, der Interesse hat, kann mitmachen. „Wir freuen uns immer über Leute, die frischen Wind reinbringen“, sagen sie. Der Eintritt ist frei, und was mitgebracht wird, wird von den Lesenden selbst getragen. Alles ist ehrenamtlich und wie das Programm gestaltet wird, entscheidet jeder selbst. „Es gibt keine Vorgaben“, unterstreicht Hillmann. So gibt es bei den Plattdeutschen dieses Mal auch Musik, einmal wurde Fischsuppe passend zum vorgetragenen Werk serviert und Hillmann und Hache haben bei ihrer szenischen Lesung Unterstützung von Barbara Haches Handpuppen bekommen. „Es gab mal Diskussionen, ob die Lesetage unter ein Motto gestellt werden sollen“, sagt Barbara Hache. Doch sie ist sehr froh, dass sich das nicht durchsetzen konnte. „So entsteht jedes Mal eine große Vielfalt“, ist sie von der bisherigen Verfahrensweise überzeugt.

„Ich bin immer wieder überrascht, was da so kommt“, sagt auch Wilfried Nordbruch. „Jeder hat einen ganz eigenen Zugang zur Literatur, und der wird mitgebracht“, sagt Hillmann. Und dieser „persönliche Clou“ gewinnt immer mehr Anhänger. Inzwischen kommen die Besucher längst nicht mehr nur aus Martfeld. Es hat sich herumgesprochen, was für ein Erlebnis die Literaturtage sind. „Das finden wir schön“, freuen sich die Organisatoren und hoffen noch auf zahlreiche weitere spannende und abwechslungsreiche Literaturtage.

Zur Sache

Programm auf einen Blick

Freitag, 1. November: Barbara Hache und Axel Hillmann, „Bei geschlossenen Türen“ von Jean-Paul Sartre, Fehsenfeldsche Mühle (19.30 Uhr); Literatur-Sofa bei Irena Hilbig, jeder kann ein Buch oder etwas selbst Verfasstes mitbringen und daraus vorlesen, Katholische Kirche in Martfeld, In der Heide 7 (20 Uhr).

Sonnabend, 2. November: Hermann Meyer-Toms, „Die Brüder Löwenherz“ von Astrid Lindgren, Biohof, Kiebitzheide 6, Schwarme-Spraken (15 Uhr); Heiner Homfeld, „Der Schneesturm“ von Alexander Puschkin, Steinmetzwerkstatt Robert Söffker, Kleinenborstel 53 (17 Uhr); Heike Bomers-Wältring, „Buntschatten und Fledermäuse“ von Axel Braun; Ulrike Brandtstädter, „Die Geschichte des Wassers“ von Maja Lunde, Alte Post, Hauptstraße 19 (18 Uhr); Axel Hillmann, Erich Kästner für Erwachsene, satirische Gedichte und Glossen, Fehsenfeldsche Mühle (19.30 Uhr).

Sonntag, 3. November: Hermann Meyer-Toms, Frühstückslesung, Biohof, Kiebitzheide 6, Schwarme-Spraken (11 Uhr); Lukas Landstädtler, „Rumpel und Entlein“, zwei Märchen für Erwachsene und Kinder, Fehsenfeldsche Mühle (15 Uhr); Regina Nordbruch, Wilfried Nordbruch, Heinrich Gräpel, Lustige und besinnliche Geschichten auf Hochdeutsch und up Platt, Hof Homfeld, Kleinenborstel 53 (19 Uhr).