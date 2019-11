Es geht voran: Die Bauarbeiten am neuen Kindergarten Löwenzahn haben auch Auswirkungen auf die Anmeldeverfahren. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Schräg gegenüber des Kindergartens Löwenzahn, Am Friedbruchgraben 4, entsteht die neue Kita Löwenzahn. Das Richtfest wurde schon gefeiert, es geht voran. Und weil das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in dem dann leer stehenden Gebäude, Auf der Loge 13, eine weitere Kindertagesstätte eröffnen wird, kommen ab Ende August 2020 mehr Kinder in den Genuss professioneller Betreuung. Parallel zu diesen drei möglichen neuen Gruppen hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auch die Anmeldeverfahren verändert. Am Donnerstag, 14. November, gehen die Anmeldungen an alle Eltern in Bruchhausen-Vilsen und umzu raus. Bis zum 15. Januar müssen sie ausgefüllt abgegeben werden.

Erste Änderung: Der Anmeldevordruck ist dem Elternbrief nicht mehr beigefügt. Den gibt es nur noch online unter „Aktuelles“ auf www.bruchhausen-vilsen.de, in Zimmer 316 des Rathauses bei Sandra Jendrijewski oder bei der Kita der elterlichen Wahl. Sieben bis neun Seiten weniger müsste die Samtgemeindeverwaltung so in die Umschläge stopfen, erklärt Cattrin Siemers, im Rathaus Fachbereichsleiterin für Bildung.

Zweite Änderung: Für das kommende Kindergartenjahr gibt es einen Vordruck, auf dem alle Kitas aufgelistet sind. Einen für Kindergärten, einen für Krippen. Ob der Nachwuchs nun weniger als oder mehr als drei Jahre alt ist – Mama und Papa müssen diesmal eine klare Ansage machen, sprich: einen Erst- und einen Zweitwunsch ankreuzen. Das ist Pflicht. „Ohne Zweitwunsch ist die Anmeldung nicht vollständig“, sagt Sachgebietsleiterin Maren Knoop. „Wir brauchen das zweite Kreuz.“ Denn allein schon der Umzug der Löwenzähne birgt Probleme, da im alten Gemäuer noch fünf Gruppen untergebracht werden konnten, im neuen aber nur noch derer vier. „Da können also nicht alle Kinder mit rüber“, hat Cattrin Siemers richtig gerechnet. So oder so gebe es auch keine Garantie auf einen der Wunschkindergärten, „aber unser oberstes Ziel ist: keine großartigen Wechsel“.

Nun sollen aber auch nicht alle Neuankömmlinge in den DRK-Kindergarten, schließlich ist eine gesunde Altersdurchmischung auch bei den Lütten durchaus sinnvoll. Die Plätze werden also bedarfsgerecht vergeben. Das heißt, dass die Eltern beispielsweise Arbeitsnachweise vorlegen müssen, dazu unterschriebene Hinweise zum Datenschutz und Belehrungen zum Infektionsschutz sowie einen Nachweis über die Immunität ihres Kindes gegen Masern. Nähe des Wohnorts zur Betreuungseinrichtung steht ganz oben.

Cattrin Siemers vermutet, dass bei der Wahl der Eltern die Betreuungszeit der Kita entscheidend sein dürfte. Bisher lief die Verteilung recht erfolgreich. „2018/19 könnten wir jedem Kind einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen“, erklärt Sandra Jendrijewski aus dem Rathaus. „So richtig auf der Strecke geblieben ist keiner.“ Wobei auch das nicht komplett ausgeschlossen werden könne. „Eine Garantie gibt es nicht.“

Ein Tag noch, dann gehen die Anmeldeschreiben an die Eltern raus. „Wir sind froh über jedes Elternteil, dass sich schnell entscheidet“, meint Maren Knoop. Was aber nicht heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Jeder der 658 Kita-Plätze wird nach Bedarf vergeben, nicht nach Tempo.

Ach, und noch eine Änderung. Die dritte: Mit dem DRK zieht erstmals ein freier Träger in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ein. „Das ist für uns Neuland“, berichtet Cattrin Siemers. „Wir wollten eine Angebotsvielfalt.“