Während die Zuhörer am Anfang noch gespannt auf ihren Sitzen saßen, hielt es die Besucher ab dem zweiten Teil nicht mehr auf ihren Plätzen. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Sie ist eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Verfilmungen wie „Abba – Der Film“, oder „Mamma Mia!“ gehören zu den imposantesten Musik-Verfilmungen aller Zeiten. Fünf Millionen Kinobesucher weltweit. Eine nahezu unvergleichliche Erfolgsgeschichte, die mit dem Hit „Waterloo“ und dem Sieg beim Eurovision Song Contest 1974 ihren Ursprung hatte. Als sich in den 1970er-Jahren die schwedische Popgruppe Abba an die Weltspitze der Musikcharts sang und 1992 mit dem Best-of-Album „Abba Gold“ noch 31 Millionen Tonträger verkaufte, war eines klar: Jahrzehnte werden diese Songs noch Säle füllen. Genau das bewies am Sonnabendabend „Abba – The Tribute Concert“ in der mit nahezu 400 Besuchern besetzten Halle der Mensa des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen.

„Thank you for the music“ – Besser als mit dem gleichnamigen Titel von Abba kann man sich bei Angela Castellani, Irene Pertile, Ludovico Banali und Eduardo Mezzogori – zusammen Abbamusic – nicht bedanken. Gemeinsam mit ihren Background-Musikern rockten sie als Agnetha, Frieda, Björn und Benny die Mensa.

Als Opener entschied man sich für „Voulez-Vous“. Schon mit den ersten Klängen und den detailliert nachempfundenen Bühnenoutfits waren direkt etliche Fans um 40 Jahre jünger. Die Gruppe brachte auch weiter alles, was man sah und hörte, originalgetreu herüber. Mit den weiteren Titeln wie „Knowing Me, Knowing You“, „Super Trouper“, „SOS“ und „Summer In The City“ lies das Italo-Quartett, bekleidet mit authentischen Kostümen, den Abend eher ruhig angehen. Spätestens aber bei „Does Your Mother Know“ und „Hole In Your Soul“, kam Bewegung in die Besucherreihen und rhythmisches Klatschen begleitete die beiden eher rockigen Elemente.

Holt die Smartphones raus

Die Bühnenshow war eine perfekte Kopie der legendären Band. Jede Handbewegung stimmte. Kein Wunder, dass hier das Herz der Abba-Freunde höher schlug. Begeisterung pur. Auch die gefühlvoll und teilweise unter die Haut gehenden Titel wie „I Have A Dream“, „Chiquita“ oder „Fernando“ wurden, choreografisch um das Piano herum vereint, stimmungsvoll interpretiert. Hierbei wurden auch die E-Gitarren gegen die leiseren Konzertgitarren eingetauscht. „Einfach nur schön“, freute sich das Ehepaar Wülbern aus Neubruchhausen.

So richtig Schwung in die Bude brachten die Interpreten im zweiten Teil des Konzertes, das mit „Gimme! Gimme! Gimme!“ begann und Ohrwürmer wie „Mamma Mia“, „Ring Ring“ oder „Honey Honey“ beinhaltete. Spätestens jetzt hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen. Tanzend und klatschend tauchten sie ein, in die Mystik der 1970er-Jahre. Die Taschenlampen-Funktion der Smartphones ersetzte die Feuerzeuge von einst. Eine den Zeiten der Hippies und Jesus-People angepasste Bühnendekoration, Lichteffekte und eine Nebelmaschine unterstrichen die unvergesslichen Songs. Bei „I Do, I Do, I Do“, suchten Angela, alias Agneta und Irene, alias Frieda, die Nähe der Fans, verließen die Bühne, tanzten durch den Mittelgang und kehrten über die beiden Seitengänge zur Bühne zurück.

Zum „Finale Grande“ erschien das Agneta-Double im weltberühmten blauen Outfit mit der Strickmütze und ihre Partnerin im braunen Rock und Jacke. In dieser Kostümierung interpretierten die Nachfolger des legendären schwedischen Quartetts „Waterloo“, jenen Song also, der Abba einst zum internationalen Durchbruch verhalf. Das war bereits die erste Zugabe. Die zweite hätte passender für den Abend nicht sein Können: „Thank You For The Music“.

„Mille grazie“, hätte man den Künstlern des „Abba – The Tribute Concert“ zurufen mögen. Angesichts der Welterfolge der schwedischen Popgruppe und der damit verbundenen Bürde, diese Qualität über die Bühnenrampe ins Publikum zu tragen, ist den Musikern eine hohe Anerkennung auszusprechen.