Werner Hirschfeld (von links), Ralph Harjes und Günther Ribke mit ihrer „Oma“ vor der neu gebauten Garage. (Fotos: Micha Bustian)

Syke. Wenn die Großmutter ins Heim muss, will niemand, dass es dort feucht und kalt ist. Dahingehend sind die Syker Feuerwehrleute einfach nur gute Enkelkinder. Ihre „Oma“ ist zwar erst 66 Jahre und noch richtig rüstig, musste nun aber auch umziehen. Weil‘s eben im alten Heim feucht und kalt war. „Oma“ ist ein Tanklöschfahrzeug (TLF 15), das 1952 für den Landkreis Grafschaft Hoya angeschafft wurde und das jetzt sein Altenteil bei der Freiwilligen Feuerwehr in Syke genießt. In einer neuen Garage.

Bereits 2014 suchten die Brandbekämpfer aus der Hachestadt eine Lösung für diesen Magirus-Deutz, „damit uns“, so Pressesprecher Ralph Harjes „der Wagen nicht wegrostet“. Es sei eine Frage der Fläche gewesen, eine Frage der Finanzen. Ein Stückchen Platz für „Oma“ war schnell gefunden, ein Architekt veranschlagte die Kosten für eine neue Garage auf etwa 24 000 Euro. Im gleichen Jahr beschloss das Kommando den Garagenneubau. Die Voraussetzung: so günstig wie möglich.

Vier Jahre haben die Flammenbändiger an „Omas“ neuem Heim gebaut. Ralph Harjes: „An fast jedem Wochenende – außer im Winter – mit im Kern acht bis zehn Personen.“ Jugendliche, aktive Feuerwehrmänner, Alterskameraden – die Begeisterung darüber, dass das 66 Jahre alte Fahrzeug nunmehr einen festen Platz auf dem Gelände Auf dem Hilgenland bekommen sollte, ließ sich nicht auf ein Alter beschränken. Vom Ausschachten des Fundaments bis zur Spendensammeltour war auch reichlich zu erledigen.

Finanziell trug die Kreissparkasse einen ordentlichen Batzen bei, aber auch andere Unternehmer mischten mit. Ein Gerüst, Schrauben, Pflastersteine – all das wurde gesponsert. Firma Ball spendete das Ständerbauwerk, Lübber den Sand – frei nach dem Motto „Da liegt noch was, das könnt ihr haben“. „Als in der Georgstraße ein Haus abgerissen wurde, holten wir uns dort die alten Dachpfannen ab“, erinnert sich Günther Ribke, Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins. Jetzt sorgen sie dafür, dass „Oma“ bei Regen trocken bleibt.

Fast alles haben die Kameraden selber gemacht. Sogar die Regenkanalisation haben sie selber gelegt. Die Garage ist aus Lerchenholz, weil man – fachlicher Exkurs von Günther Ribke – „Tanne und Fichte laufend hätte streichen müssen“. 1700 Stunden hat die Syker Ortswehr in dieses Projekt investiert. Der Vorteil: In Reihen der Blauröcke gibt es viele Handwerker: Dachdecker, Elektriker, Klempner, Kanalbauer. „Und dann die ganzen Heimwerker“, so Ribke weiter. „Bei gutem Wetter haben wir ordentlich was geschafft. Und die Leute, die dabei waren, hatten auch richtig Spaß.“

Am 13. Oktober war die Garage neben dem Gerätehaus fertig. „Jetzt steht sie warm und trocken.“ Bei der Einweihungsfeier erkannten die Beteiligten dann auch gleich das zusätzliche Potenzial des neuen Gebäudes: Wenn man draußen zusammensitzt und es zu regnen beginnt, hat man schnell ein Dach über dem Kopf.

Das liebevoll „Oma“ getaufte TLF 15 ist eine Herzensangelegenheit der Syker Wehr. Werner Hirschfeld blickt zurück auf 2000 Arbeitsstunden, in denen der Magirus-Deutz aus dem Jahre 1952 in penibler Kleinarbeit wieder auf Vordermann gebracht wurde. Der Unterboden wurde gewaschen, das Getriebe repariert, neue Reifen aus China bestellt, weil es diese Größe in Europa gar nicht gibt. „Bremsanlage und Zylinder waren vergammelt“, erklärt Hirschfeld. „Wir haben alles zerlegt, abgeschliffen, lackiert und wieder zusammengebaut.“ Darunter auch das Aufbaugerüst, das – so war das damals üblich – noch aus Holz ist. Nur die Getriebewelle ging zur Reparatur nach Friedrichshafen.

So ein Schmuckstück muss natürlich erhalten bleiben. Für Instandhaltung, Autowäsche, Unkrautvernichtung neben der Garage ist inzwischen die „Oma-Gruppe“ zuständig. Sie sorgt sich um das Tanklöschfahrzeug mit seinen 7,5 Litern Hubraum, sechs Zylindern, 130 PS und 20 000 Kilometern auf dem Tacho. 70 Stundenkilometer schafft „Oma“ noch, „aber mehr als 150 Kilometer Strecke muten wir ihr nicht mehr zu“, sagt Ralph Harjes.

150 Kilometer? In diesem Radius finden sich einige Oldtimer-Treffen, zu denen die Syker Wehr von Zeit zu Zeit aufbricht. Nach Bruchhausen-Vilsen beispielsweise. Oder nach Osnabrück. „Omas“ Motor „läuft dabei wie eine Nähmaschine“, meint Ralph Harjes. Sie wird von ihren blauberockten Enkelkindern halt gut gepflegt. Und das zurecht, denn von ihrem Schlag gibt es nur noch drei Exemplare in ganz Deutschland.