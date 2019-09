Haben sich einiges ausgedacht für den Tag der Regionen: Hermann Karnebogen (von links), Wolfgang Kaeding, Birgit Neumann, Kathrin Wilken, Melanie Palkies, Martin Palkies und Nele Miethig. (Michael Braunschädel)

Syke. Zeigen, was Syke alles zu bieten hat. Sicher, das ist immer möglich. Aber gerade am Tag der Regionen, der auch bundesweit stattfindet und die lokalen Besonderheiten herausstellt, liegt es auf der Hand, seine Türen zu öffnen und Besucher einzuladen. In der Hachestadt gibt es, wie Kathrin Wilken von der Stadt Syke wissen lässt, acht Veranstaltungen unter dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“.

Den Anfang macht der Landsitz Wachendorf am kommenden Sonntag, 29. September, in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr. „Es wird eine interaktive Ausstellung“, wie Wilken ankündigt. Unter dem Titel „Heimat inspiriert: Kunst – für Jung und Alt“ dürfen die Besucher selbst Hand an den Malpinsel anlegen und mitmachen. Jeder der vorbeikommt, darf sich, wenn er oder sie es denn möchte, malerisch beteiligen und am Ende Teil einer großen Ausstellung werden. Darüber hinaus können auch Eichensetzlinge oder Geschenke-Tütchen erworben werden. Der Eintritt am Sonntag ist frei, „René Rameil und Sabine Greulich vom Landsitz Wachendorf freuen sich auf viele nette Gäste“, heißt es.

Am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, feiert dann die Avacon Syke „100 Jahre Elektrizität in der Region“, kündigt Hermann Karnebogen an. Von 10 bis 18 Uhr dürfen sich Besucher an der Straße Am Winklerfelde 1 in Syke auf Technologieschau, Musik vom Modernen Orchester Syke sowie Infos zu Ausbildung, Studium und Karriere freuen. „Ganz hoch hinaus geht es mit der VR-Brille bei der Besteigung eines virtuellen Hochspannungsmastes“, darf man laut Ankündigung in den Alltag hineinschnuppern. Natürlich gibt es auch etwas gegen den Hunger und den Durst zwischendurch. Ebenfalls wird den Interessierten die Geschichte der Elektrizität nähergebracht – mit Experimenten. „Unsere Azubis bauen gerade die Ladesäulen auf dem Hof auf“, erzählt Karnebogen etwas von den Vorbereitungen.

Am Wochenende 5. und 6. Oktober müssen sich Interessierte fast einen Zeitplan erstellen, damit sie alle Aktionen an diesem Tag besuchen können. Gut, dass viele Veranstaltungen nah beieinanderliegen. Denn vor allem in Okel gibt es eine Menge zu sehen. Angefangen am Sonnabend, 5. Oktober, im Wolkenwaldwinkel, Diekhuus 6, wo Mutige ihr Können auf dem Rad beweisen können. Ein Fahrradparcours, der Pumptrack und der Spielbereich können gegen einen Obolus genutzt werden. Bei aller Bewegung dürfen Eis, Kaffee, Kuchen und Sandwiches natürlich nicht fehlen. Beginn ist um 12.30 Uhr.

An der Okeler Straße 10 steht das Nostalgie-Museum. Soweit klar: Am Sonntag, 6. Oktober, öffnet dieses um 11 Uhr, um das Leben vor der Wende vor 30 Jahren darzustellen. „Wir haben sehr viele Oldtimerfreunde mit Ostfahrzeugen“, kündigt Wolfgang Kaeding vom Museum an. So rollen bald Trabbis, Schwalben, Habichte oder MZs über die Straßen der Hachestadt. Darüber hinaus zeigen die Veranstalter auch weniger große Ausstellungsstücke: Flaggen oder Uniformen aus der ehemaligen DDR sind nur zwei Beispiele, die die Besucher erwarten. „Es kommt ein Autohändler aus Vechta, der hat die Staatslimousine von Erich Honecker“, freut sich Kaeding über den Gast. Musik gibt's auch, ebenso wie Gerichte aus der früheren Ostzone – Suppe und Thüringer Bratwurst stehen dabei auf dem Speiseplan. „Außerdem ist an dem Tag das Trabbi-Treffen. Wir haben viele angeschrieben und es kommen welche nicht nur aus der DDR“, sind laut Kaeding auch Fahrzeuge aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Ostblock-Staaten vertreten. Wer es an diesem Sonntag nicht nach Okel schafft, keine Sorge: Die Ausstellung wird rund drei Monate zu sehen sein. „Wer uns finden will, der findet uns“, weiß Kaeding, dass die Baustelle vor seiner Haustür nur bedingt ein Hindernis darstellt.

Kürbisse schnitzen und Ponyreiten

Auf dem Schützen- und Reiterhof an der Okeler Straße 66 wird das Herbstfest ab 11.30 Uhr begangen. Den ganzen Tag geht es „rund um den Kürbis“, wie Kathrin Wilken wissen lässt. Probieren, schnitzen, bemalen – für die Kinder gibt es allerhand zu tun. Und wer Lust hat, lieber die Gegend zu erkunden als zu malen, der kann sich bei einer Kutschfahrt entspannen. Oder: Ab 13 Uhr spielt die Band Genkys. Kaffee und Kuchen wird es auch geben, ebenso wie Ponyreiten und das Naturmobil der Jägerschaft, das über die heimische Tierwelt informieren wird.

Versorgt werden die Besucher auch beim Dorfmuseum Henstedt, Henstedter Straße 20 in Syke. Am Sonntag, 6. Oktober, öffnet das Museum um 11 Uhr und lässt Besucher bis 17 Uhr durch die Räume schlendern. Kuchen und Kaffee stehen bereit. Im selben Zeitraum öffnet der Palkies-Hof, Winkelweg 10 in Syke, seine Hoftüren. Vor Ort gibt es Infos zu den Permakulturen. In Kooperation mit dem Kreisverband der Grünen und dem Naturschutzbund Syke soll Besuchern die Thematik näher gebracht werden. Um 12 und 16 Uhr starten die Gartenführungen, die zeigen, wie die Permakultur auf dem Palkies-Hof umgesetzt wird. Um 14 Uhr beginnt der Vortrag „Lebendige Gärten – Gartenparadiese statt Schotterwüsten“ von Olaf von Drachenfels. Kulinarisch werden Honig, Streuobstwiesen-Apfelsaft und Bratwurst vom Weidelamm angeboten.

Mit ein wenig Abstand zu den anderen Terminen beginnt das Kreismuseum, Herrlichkeit 65, am Sonntag. Von 14 bis 18 Uhr haben sich die Veranstalter zahlreiche Aktionen für den Tag der Regionen ausgedacht. „Man kann sich am Dreschflegel auspowern“, nennt Birgit Neumann vom Kreismuseum nur ein Beispiel für das, was an diesem Tag die Besucher unterhalten soll. Beginn ist um 14 Uhr im Schafstall. Außerdem können Kinder Fadenbilder auf Holz gestalten (14 bis 17 Uhr, Kindermuseum), bei der Backaktion (14.30 Uhr) mitmachen und es gibt ein Puppentheater mit Kartoffeln (16 Uhr, Diele). „Die Figuren entstehen erst kurz vor dem Auftritt oder dabei“, weiß Neumann. Was genau gespielt wird, wird sich zeigen. Nur so viel: Es kommen unter anderem ein Kartoffelkönig und -prinz vor. Ebenfalls wird der Tante-Emma-Laden geöffnet sein. Der Eintritt ist frei.



Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es auch im Internet auf der jeweiligen Homepage oder unter www.syke.de. Wer sich alle Aktionen anschauen will, der kann sich auch auf derselben Seite die PDF-Datei der Broschüre herunterladen.