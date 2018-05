Der Meister der Tasten: Dietrich Wimmer bringt seine "Orgelschätze plus" in die St.-Cyriakus-Kirche in Bruchhausen-Vilsen. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Nur ein Orgelkonzert? Nein, das wäre Dietrich Wimmer wahrlich nicht genug. Aus seiner Reihe "Orgelschätze" ist mittlerweile "Orgelschätze plus" geworden. Die Königin der Instrumente bekommt also Unterstützung. Auch am Sonntag, 3. Juni, in der St.-Cyriakus-Kirche zu Bruchhausen-Vilsen. Dort startet um 15 Uhr ein Aktionstag mit Kaffee, Kuchen und Instrumenten-Probiermeile an der alten Diakoniestation auf dem Kirchplatz. Erst zwei Stunden später greift Wimmer selber in die Tasten: Beim Konzert ab 17 Uhr bekommt er Unterstützung vom Blasorchester Brass Circle aus Haßbergen im Landkreis Nienburg.

"Die Besucher sind mit dieser Musik-Kultur-Reihe eingeladen, sechs außergewöhnliche Kirchenorgeln aus der Region kennenzulernen", erklärt Dietrich Wimmer seine Orgelschätze. Bisher beglückte er sein Publikum in Haßbergen, Leeste und Twistringen. In Vilsen gibt es ab 15 Uhr ein Programm mit Unterhaltung und Aktionen, mit Kunstwerken von Wilfried Lehnert aus Stuhr, mit Kaffee und Kuchen sowie lokalen Besonderheiten in und vor der alten Diakoniestation. Auf der musikalischen Probiermeile dürfen die Gäste selbst ungewöhnliche Instrumente ausprobieren – unter anderem können sie versuchen, einem Helikon – einer großen Tuba oder einer Barockposaune – Töne zu entlocken. Die Besucher sind zudem eingeladen, die außergewöhnliche Orgel in der St.-Cyriakus-Kirche, ihre Geschichte, Geheimnisse und Besonderheiten kennenzulernen.

Um 17 Uhr beginnt dann das Konzert. Die Orgel hat ursprünglich Paul Ott aus Göttingen im Jahre 1959 gebaut. Grundlegend renoviert und klanglich überarbeitet wurde sie 1998 von Jörg Bente aus Helsinghausen. Der Grund: Gut 40 Jahre nach ihrer Erstellung war die Bedeutung eines Quintkornett im Solopedal nicht mehr nachzuvollziehen. Bente machte daraus eine überblasende Traversflöte, "heute ein traumhaftes Vorzeige-Register", wie Dietrich Wimmer meint. Ebenso erhielt die vormals "Stille Posaune" die nötige Substanz. Das sei ja auch "ein Widerspruch in sich". Die Orgel sollte bei dieser Reparatur "so gut werden, wie sie von Anfang an hätte sein sollen". Für Wimmer "ist die Orgel heute so gut, als wäre sie von Anfang an so gewesen.“

Während Dietrich Wimmer am 3. Juni 32 Register auf zwei Manualen bedient, sieht der Brass Circle aus Haßbergen nur auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Posaunenchor aus. Aber: Die zehn Mitglieder treffen sich nicht wöchentlich, sondern nur sporadisch, wenn wieder einer ihrer Auftritte ansteht. Neben dem Choralbuch legen die Musiker aus dem Nachbarlandkreis Nienburg auch mal Stücke aus der Rock- und Popmusik auf. Ebenfalls nicht posaunenchortypisch ist der Einzugsbereich des Brass Circle: Aus Nienburg bis Hassel kommen die Mitglieder, die der Leiter Andreas Stamer bis zu dreimal jährlich um sich schart. Bei derart viel technischem Können und musikalischer Leidenschaft könne man in kurzer Zeit ein komplettes Gottesdienst- oder Konzertprogramm einstudieren. Und für den Auftritt in Vilsen bringen die Haßberger eine Uraufführung mit: Die „Sonate Nr. 2 für Posaunenchor und Orgel“ von Hausorganist Dietrich Wimmer wird erstmals zu Gehör gebracht.

Veranstaltet wird die Reihe "Orgelschätze plus" von der Kirchenmusikstiftung des evangelischen Kirchenkreises Syke-Hoya. Dem Konzert in der St.-Cyriakus-Kirche in Vilsen folgt erst einmal eine ausgedehnte Sommerpause. Danach zieht es Dietrich Wimmer in den Landkreis Nienburg, beide Male aber von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen nur ein Sprung. Am 23. September wird Wimmer in der St.-Marien-Kirche in Wechold vom Vokalchor „Kantorei“ aus Vilsen unterstützt, am 14. Oktober begleiten ihn in der Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai in Bücken die Musiker Stephan Schrader und Sebastian Lauckner von der Kreismusikschule Syke am Dulzian.

Für weitere Fragen steht Dietrich Wimmer sowohl unter der Telefonnummer 0 42 52 / 91 36 01 als auch nach einer E-Mail an mail@nowoli.de zur Verfügung.