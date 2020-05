Ins Trudeln geraten: Wegen ausbleibender Umsätze aus den großen Kaffeehäusern haben Merle und Holger Orlamünde für die gleichnamige Traditionsbäckerei einen Insolvenzantrag gestellt. (Jonas Kako)

Die Schwarmer Traditionsbäckerei Orlamünde hat beim Syker Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Insolvenzgericht bestellte Frank Kreuznacht zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Der sanierungserfahrene Rechtsanwalt und Betriebswirt von der Rechtsanwaltskanzlei Kreuznacht Rechtsanwälte aus Münster teilte dies per Presseinformation am Montagabend mit. Das grundsätzlich solide aufgestellte Familienunternehmen sei von den Auswirkungen der Corona-Krise getroffen worden, heißt es darin.

Die Bäckerei Orlamünde ist in den Landkreisen Diepholz und Verden vertreten. In den Filialen in Schwarme, Bruchhausen-Vilsen, Baden, Daverden und Riede sowie den Kaffeehäusern in Bruchhausen-Vilsen, Thedinghausen und Langwedel beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 100 Mitarbeiter. Diese sind auch in der familieneigenen Backstube in Schwarme sowie auf den Marktständen in den Bremer Stadtteilen Findorff, Schwachhausen, Huchting und Osterholz tätig. Der Betrieb läuft seit 1919, die Bäckerei feierte also vor zwei Jahren ihr 100-jähriges Bestehen. 2017 noch übernahm Orlamünde das Café Kornau in Bruchhausen-Vilsen und gründete das Kaffeehaus in Langwedel.

Die in vierter Generation bestehende Bäckerei Orlamünde, als Kommanditgesellschaft (KG) aufgestellt, fertigt Back- und Konditoreiwaren in der eigenen Backstube in Schwarme. Das geschehe nach traditioneller Handwerkskunst und ausschließlich mit naturbelassenen Produkten, heißt es in der Pressemitteilung. Die firmeneigene Internetseite verrät, dass Geschäftsführer Holger Orlamünde dafür gesorgt habe, dass die Verpackung klimaneutral hergestellt, Strom nur aus regenerativen Energiequellen genutzt und eine Zertifizierung mit dem „Natur-Pur-Siegel“ des renommierten Instituts Fresenius vorliegen würde. Die Weichen für die Zukunft seien also gestellt. Aber: „Für einen mittelständischen Betrieb sind diese Maßnahmen eine große Herausforderung.“

Betrieb läuft weiter

Holger Orlamünde begründet die aktuelle wirtschaftliche Schieflage damit, dass die Umsätze in den drei großen Kaffeehäuser, deren maßgeblichen Umsätze im gastronomischen Bereich erzielt werden, „seit Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen vollständig eingebrochen seien“. Und weiter: „Im Rahmen des Insolvenzverfahrens soll versucht werden, den Geschäftsbetrieb zu sanieren.“ Entsprechend hat sich Rechtsanwalt Frank Kreuznacht mit seinem Team bereits einen ersten Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verschafft.

Für die Mitarbeiter der Bäckerei Orlamünde wurde unmittelbar eine Versammlung angesetzt. Darin informierte der vorläufige Insolvenzverwalter die Belegschaft umfassend über die aktuelle Situation. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien nun für drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. „Die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Löhne und Gehälter werden derzeit eingeleitet, sodass die Arbeitnehmer zu den gewohnten Zeitpunkten mit ihren Lohnzahlungen rechnen können“, so Kreuznacht in einer ersten Stellungnahme.

Der Geschäftsbetrieb bei der Bäckerei Orlamünde werde trotz des laufenden vorläufigen Insolvenzverfahrens also uneingeschränkt fortgeführt, heißt es in der Presseinformation. Mit den langjährigen Warenlieferanten seien bereits Abstimmungen getroffen worden, durch die die weitere Belieferung sichergestellt sei. Positiv auch: Die Belegschaft hat sich trotz der schwierigen Situation für das Unternehmen ausgesprochen und stärkt der Geschäftsführung den Rücken.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Holger Orlamünde wird sich der vorläufige Insolvenzverwalter in den kommenden Wochen einen Überblick darüber verschaffen, was zur Sanierung und Restrukturierung des Geschäftsbetriebes erforderlich ist. „Ich habe in den Gesprächen und bei den Besichtigungen einen guten Eindruck vom Unternehmen gewonnen“, macht Kreuznacht der Belegschaft Mut. Er gehe davon aus, dass es „eine positive Fortführung“ gebe. Welche Maßnahmen dafür zu ergreifen seien, könne er zu diesem frühen Zeitpunkt des Insolvenzverfahrens noch nicht sagen.