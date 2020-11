Offen und einladend, dort seine Zeit zu verbringen, ist Lorin Lücks Idee von einem idealen Ernst-Boden-Platz. (fotos: Vasil Dinev)

Syke. Der Leistungskurs Kunst des Gymnasiums Syke wandelte auf den Spuren von Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Allerdings nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in deren Rolle als Maler oder Bildhauer, sondern als Städteplaner. „Wie sieht der ideale Platz aus?“, lautete die Frage, der sich die Schüler der Jahrgangsstufe 13 stellten. Ihre Entwürfe und Modelle dazu stellten sie jetzt vor.

„Städteplanung ist eher ein Randthema in der Kunst“, bekennt Leistungskurslehrer Matthias Radeck. Doch es passe gut zum Oberthema „Das Bild des Raumes“, das das Land Niedersachsen für die Abiturprüfung im kommenden Jahr ausgegeben hat. In der Renaissance haben auch Künstler damit begonnen, sich mit Vorstellungen zur „idealen Stadt“ auseinanderzusetzen, erläutert der Kunstlehrer. Dem folgte nun der Leistungskurs am Syker Gymnasium.

„Mit der Analyse öffentlicher Plätze haben wir die theoretische Grundlage gelegt“, so Radeck. Als Beispiel nennt er unter anderem den Landhausplatz in Innsbruck und die Piazza della Signoria in Florenz. Doch auch ganz konkrete Vorbilder vor Ort wurden in Augenschein genommen – wie etwa der Rathausplatz in Syke. „Anschließend konnten sich die Schüler einen von drei Plätzen in Syke aussuchen, den sie selbst nach den erarbeiteten Kriterien gestalten konnten.“ Zur Auswahl standen der Platz an der Einmündung des Mühlendamms auf die Schloßweide, der Ernst-Boden-Platz am anderen Ende der Hauptstraße und in der Mitte das Grundstück zwischen Hauptstraße, Plackenstraße und Gesseler Straße.

„Dann wurden zunächst Fotos vom Ist-Zustand gemacht“, führt Radeck die Vorgehensweise weiter aus. Coronabedingt mussten die jeweiligen Kleingruppen diese jeweils für sich allein machen. Dann ging es an die Planung, ehe die Schüler abschließend ein Modell ihrer jeweiligen Idealvorstellung eines Syker Platzes anfertigten. Dabei spielte auch die Machbarkeit eine Rolle, erläutert Radeck. Nur die Finanzierung und die Statik durften die Nachwuchs-Städteplaner beiseite lassen. „Das hätte zu weit geführt“, sagt der Pädagoge. Stattdessen hätte die Devise gelautet: „Seid mal mutig.“

Dieser Vorgabe folgten die Schüler und entwarfen kühn multifunktionale Orte der Begegnung für Syke. Dazu gehört zum einen mit Hecken, Büschen und Bäumen viel Grün. „Damit eine gewisse Natürlichkeit da ist und als Schattengeber“, führten Laurentien Pfeiffer, Sina van Zyr und Saskia Jürgens aus. Das Trio hatte sich den Platz am Mühlendamm ausgesucht und einen Platz über zwei Ebenen mit Sitzmöglichkeiten bis hinunter zur Hache entworfen. Einen „Ort der Begegnung“ haben sie schaffen wollen, erläuterten die Schülerinnen. Die Naturnähe inspirierte auch die weiteren Entwürfe für diesen Platz. Mit einem Sonnendeck direkt am Fluss, „damit man im Sommer auch mal die Füße ins Wasser hängen lassen kann“, nannten Emmi Sund und Hanna Scholz einen Grund für diese Idee. Oder durch eine weitere Brücke über die Hache, als „direkte Anbindung an die Grünflächen des Edgar-Deichmann-Parks“.

Diesem Zweck eines Platzes trugen auch die weiteren Entwürfe Rechnung. Balancierstangen, dazu Sand- und Wasserspielmöglichkeiten für Kinder, Wetterschutz für die Unwägbarkeiten deutscher Sommer und zahlreiche Sitzmöglichkeiten zählen zu den weiteren Ideen der Schüler. „Der Platz soll mehr als Treffpunkt dienen“, fand auch Lorin Lück, der den Ernst-Boden-Platz dafür offener gestaltete.

„Einen Raum für Bürger“ wollten Katinka Doose und Jana Hofmann mit ihrem Entwurf für das Grundstück zwischen Hauptstraße, Plackenstraße und Gesseler Straße schaffen. Barrierefrei und für jedermann nutzbar, getreu den Vorstellungen von Toleranz, Integration und Inklusion. Dazu soll den Bürgern auch die Möglichkeit gegeben werden, den Platz mitzugestalten. Durch die Bestückung einer Galerie mit eigenen Werken beispielsweise, oder durch die Nutzung von Bühnen für Kultur. Weitere Idee: Eine austauschbare Leinwand, die etwa als Graffiti-Fläche immer wieder neu gestaltbar ist. Eben ganz „multifunktional, zum Versammeln und zum Entspannen“, wie auch Jonas Seifert es für seinen Entwurf vorgesehen hat.

„Was theoretisch erarbeitet wurde, haben die Schüler gut umgesetzt“, lautet Radecks Urteil. Ein eigenes Bild können die Syker sich vom 14. Januar bis zum 2. Februar in der Kreissparkasse machen. Dann stellt der Leistungskurs Kunst wieder seine Werke aus, auch ihre Ideal-Platz-Modelle.