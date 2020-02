Osterfeuer sind als sogenannte Brauchtumsfeuer ausnahmsweise gestattet. (Udo Meissner)

Syke. Bis Ostern sind es zwar noch gut zwei Monate, doch das Thema Osterfeuer beschäftigt die Stadt Syke schon jetzt. Zum einen betont die Stadt, dass alle Osterfeuer angemeldet werden müssen, auch die privat organisierten. Zum anderen weist die Feuerwehr darauf hin, dass der Grünschnitt noch nicht angefahren werden darf.

„Die Anliefertermine müssen eingehalten werden“, betont Jens Steinbüchel, stellvertretender Stadtbrandmeister. Wer jetzt schon komme, werde zurückgeschickt. „Liegt irgendwo ein Holzhaufen, der stetig größer wird, über einen längeren Zeitraum, suchen Tiere dort Schutz und richten sich häuslich ein“, erklärt er, warum es so wichtig ist, darauf zu achten. Hinzu komme, dass die wachsenden Haufen zusammengeschoben werden, wenn jeder anliefere. Das führe zu Problemen, wenn die Haufen kurz vor dem Abbrennen noch einmal umgeschichtet werden müssen. Außerdem: „Die Anlieferung für das Osterfeuer ist keine Müllentsorgung“, so der stellvertretende Stadtbrandmeister. Bei den Anlieferterminen kann die Feuerwehr daher ein Auge darauf haben, dass dort nichts verbrannt wird, was nicht in ein Osterfeuer gehört.

Die Regeln für Osterfeuer haben sich in den vergangenen Jahren verschärft. Da achte man auch beim Landkreis verstärkt drauf, so Bürgermeisterin Suse Laue. Deshalb werde es einige auch nicht mehr in ihrer bisherigen Form geben. In Gessel-Leerßen darf kein Osterfeuer mehr abgebrannt werden, und auch in Barrien hat die Feuerwehr kein geeignetes Gelände mehr. Dort werden die Feuerwehren sich aber etwas anderes für das gesellige Beisammensein am Osterwochenende einfallen lassen, versichert Laue.

Als sogenannte Brauchtumsfeuer sind Osterfeuer ausnahmsweise gestattet, aber nur diejenigen, die bereits seit Jahren lodern. „Neue Osterfeuer werden nicht mehr genehmigt“, sagt Bürgermeisterin Suse Laue. Alle, die bereits seit Jahren abgebrannt werden, müssen angemeldet sein, betont sie. Das kann ab sofort online über die Internetseite der Stadt Syke unter www.syke.de erfolgen. Die Anmeldefrist endet am 3. April. Fragen dazu werden im Bürgerbüro unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 40 beantwortet.

Für Osterfeuer gibt es einige gesetzliche Vorschriften, die auf jeden Fall eingehalten werden müssen. So darf dabei nur Baum- und Strauchschnitt, Totholz, kleinere Stammhölzer und Ähnliches verwendet werden. Das Material muss zudem trocken sein. Gesammelt werden darf das Material erst 14 Tage vor dem Termin. Der Haufen muss vor dem Abbrennen vollständig umgeschichtet werden. „Das Unterste muss nach oben gekehrt werden“, so Steinbüchel. In Natur- und Landschaftsschutzgebieten, auf moorigem Untergrund, im Bereich von Naturdenkmalen und auf Flächen besonders geschützter Biotope sind keine Feuer gestattet.

Beim Abbrennen ist zudem auf genügend Sicherheitsabstand zu achten. Zu Gebäuden mit harter Bedachung, Bäumen, Sträuchern, Hecken und Wegeseitenräumen sind das 50 Meter. Zu Gebäuden mit weicher Bedachung, also Reet und Ähnliches, zu Wäldern, Mooren, Heiden, Zelt- und Campingplätzen, öffentlichen Verkehrsflächen und Energieversorgungsanlagen wie etwa Stromkästen sind das mindestens 100 Meter.

Das Feuer muss innerhalb weniger Stunden vollständig abgebrannt sein und darf nicht mehrere Tage dahinschwelen. Die Veranstalter sind verpflichtet, es ständig unter Aufsicht zu halten und Wasser oder Sand zum Ablöschen bereit zu halten. Bei Verlassen der Feuerstelle muss das Feuer und auch die Glut vollständig erloschen sein. „Mit der Anmeldung übernimmt man auch die Verantwortung, sich an die Regeln zu halten“, mahnen Suse Laue und Jens Steinbüchel. Die Stadt werde kontrollieren, ob es nicht angemeldete Osterfeuer gebe. Zeigten sich die Verantwortlichen in diesen Fällen gar nicht einsichtig, können auch Bußgelder fällig werden.