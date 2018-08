Volles Programm: Ilse Hollenberg und Thomas Hermenau können 972 Angebote machen. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Die Sommerferien sind zu Ende, die Schule hat begonnen. Zum Leidwesen vieler Schüler. Aber es gibt auch Menschen, die freiwillig lernen. Erwachsene vornehmlich, denen ihr Beruf als Input allein nicht ausreicht. Für die gibt es die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Diepholz. Deren Herbst-Winter-Programm liegt jetzt aus. Der pädagogische Leiter Thomas Hermann und Gesundheitsspezialistin Ilse Hollenberg stellten es am Mittwoch in der Alten Posthalterei in Syke vor. Picken wir uns aus jeder Nordkreis-Kommune ein Glanzlicht heraus.

Weyhe: Webinare sind stark im Kommen. Wenn Silke Thiele am Mittwoch, 21. November, ab 19 Uhr in Kiel über nachhaltigen Lebensmittelkonsum und Paradoxien des Verbraucherverhaltens spricht, werden bundesweit 50 bis 60 VHS-Außenstellen über Internet dabei sein. Auch die in Weyhe. Dann wird es um irrationale Verhaltensweise von Menschen gehen. Warum wollen alle Bio-Fleisch, aber nur wenige kaufen es? Warum kriegen es nur wenige hin, sich tatsächlich gesund zu ernähren, obwohl viele wissen, wie das ginge? Solche Fragen werden über drei Unterrichtsstunden in den VHS-Räumen Bahnhof Kirchweyhe beantwortet. Kostenlos.

Stuhr: Eine ganze Erziehungswerkstatt wird von Ende September bis Ende Januar in der Brinkumer Bibliothek, Jupiterstraße 1, aufgebaut. Bianca Bräulich erzählt am 27. September über Autismus, Rainer Hartmann am 25. Oktober über Patchworkfamilien. Dirk Lehrke Alpers stellt sich am 29. November die Frage "Was ist Liebe?", und Nicole Feldmann-Paske gibt Eltern am 24. Januar Anregungen für einen beziehungsschonenden Umgang mit Mädchen. Jedes Seminar beginnt um 19.30 Uhr und findet in Kooperation mit dem Netzwerk Ambulante Kinder- und Jugendhilfen statt.

Syke: Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auf der anderen Seite stehen immer neue Rekorde bei der Inanspruchnahme von Ressourcen. Nico Paech, Lehrbeauftragter an der Uni Siegen, stellt am 14. November ab 19 Uhr in der Syker Stadtbibliothek, Hinrich-Hanno-Platz 1, die Frage, ob jeder von uns sich aus seiner persönlichen Verantwortung herauskauft. Paech sei immer für strittige Themen gut, erklärt Thomas Hermenau, "den haben wir schon ein paar mal hier gehabt". Vorher referiert der Professor in den Berufsbildenden Schulen in Syke.

Bassum: "Das ist schon ein besonderes Format", findet Thomas Hermenau und meint damit die "Rauhnächte". Ilse Hollenberg springt ein: "Das sind die Nächte zwischen Heiligabend und dem 6. Januar." Nun läuft der Workshop von Ingrid Seidel und Bernd Romankiewitz nur vom 28. Dezember bis zum 2. Januar, aber damit immerhin über den Jahreswechsel. In der Freudenburg geht es dann Malerei, Holzschnitt und Philosophie. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Bruchhausen-Vilsen: Premiere! Die VHS im Luftkurort bietet erstmals eine Pilzwanderung an. Jens Karius heißt der Experte, der von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie für dieses Thema geschickt wird. Am Sonnabend, 29. September, um 9.30 Uhr soll es am Bavendamschen Haus losgehen. Drei Autos werden für die Fahrt ins Sammelgebiet benötigt, zudem braucht jeder Teilnehmer einen Korb. Einen Korb, keine Tüte. Der Fund wird hinterher gemeinsam ausgewertet und – die Chance besteht – möglicherweise auch zusammen zubereitet und verzehrt.

Twistringen: Einen Wiedereinsteiger gibt es im Sprachensegment: Plattdeutsch. Marianne Stubbe ist neu als Dozentin dazugestoßen. Und eben deshalb kann ab Donnerstag, 1. November, wieder geschnackt werden. Es ist ein Einstiegskursus, der da an sechs Unterrichtstagen in der Twistringer Bücherei, Brunnenstraße 5a, über die Bühne geht. Achtung: Seiteneingang nehmen. Darüber hinaus bietet Marlies Mertens regelmäßig einen plattdeutschen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen an. Immer abwechselnd in der Wohnpflege St. Josef oder im VHS-Gebäude, immer ab 15 Uhr. Genaueres steht im Programm.

Insgesamt 972 Veranstaltungen zählt das 272-seitige Programmheft. Im Sommersemester waren es 1209. Die Ausfallquote insgesamt lag bei etwa 20 Prozent. "Ein wirklich sehr guter Wert", wie Thomas Hermenau findet.