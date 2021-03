Mit der Einrichtung von dezentralen Impfstellen sollen die Corona-Impfungen an Fahrt aufnehmen. Auch in Syke wird in der nächsten Woche damit begonnen. (Symbolbild) (Miroslav Chaloupka/dpa)

Syke. Gute Nachrichten konnte Sykes Bürgermeisterin Suse Laue jetzt verkünden. In der Stadt Syke beginnen in der Woche ab Montag, 15. März, in Kooperation mit dem Landkreis Diepholz (wir berichteten) die dezentralen Impfungen. In der Olympiahalle wird ein Team alle über 80-Jährigen gegen Corona immunisieren. Für die Durchführung sucht die Stadt Syke nun sogenannte Impfpaten, die dabei helfen.

„Die betreffenden Senioren haben dazu in der vergangenen Woche einen Brief der Stadt erhalten“, berichtet Suse Laue. Das Angebot zum dezentralen Impfen richtet sich an alle über 80-Jährigen, die noch nicht geimpft sind und noch keinen Termin im Impfzentrum in Bassum haben. Sie können sich nun anmelden und erhalten dann von der Stadt Syke einen Termin für die Impfung. Für Menschen, die noch die Zweitimpfungen erhalten müssen, gilt dieses Angebot nicht.

Bereits einen Tag später gingen die ersten Rückmeldungen bei der Stadt ein. „Die Resonanz und das Interesse waren groß“, berichtet Suse Laue. Mehr als 200 Senioren haben sich bereits angemeldet. Nachzügler haben jedoch nichts zu befürchten. „Jeder, der seinen Zettel abgibt, soll auch geimpft werden“, versichert Suse Laue. Notfalls kann das Schreiben auch im Internet auf der Website der Stadt heruntergeladen werden.

Einen genauen Termin erhalten die bereits Angemeldeten allerdings nicht sofort. Dieser steht nämlich noch nicht fest. Der Landkreis teilt die Termine kurzfristig der Stadt mit, die diese dann an die angemeldeten Senioren weitergibt.

Für die Durchführung bietet die Stadt den Senioren zudem eine weitere Unterstützung an. Impfpaten sollen den Senioren während des gesamten Prozedere helfend zur Seite stehen. „Viele Senioren haben Familie, die ihnen helfen kann, zur Olympiahalle zu kommen, in den Ortschaften gibt es zudem die Ortsbürgermeister und eine gute Nachbarschaftshilfe“, weiß Heike Wilhelm vom Sozialamt der Stadt Syke. Doch diese Unterstützung haben nicht alle Senioren. Ihnen und all denjenigen, die unterstützt werden möchten, soll dieses Angebot helfen. „Es soll nicht daran scheitern, dass die Leute nicht zum Impfen kommen“, betont Wilhelm.

Die Aufgaben, die die Paten übernehmen können, sind dabei vielfältig. Zum einen sollen sie den Senioren bei der mit der Impfung verbundenen Organisation helfen. Das kann die Terminvereinbarung sein, die Fahrt zur Olympiahalle oder auch Unterstützung vor Ort. „Manchmal hilft es ja schon, einfach da zu sein“, ergänzt Suse Laue. Einen Menschen an der Seite zu haben, der einfach Sicherheit gibt und zum Wohlfühlen beiträgt. Zum anderen wird bei der Durchführung vor Ort Hilfe benötigt, für die Anmeldung, die Einweisung und die Begleitung.

Welche Aufgabe die Impfpaten übernehmen möchten, richtet sich ganz nach ihnen. „Die Paten werden ehrenamtlich tätig sein“, sagt Heike Wilhelm. „Das heißt, jeder kann angeben, wie es ihm zeitlich passt.“ Und sie müssen auch keine Tätigkeiten ausführen, die sie nicht wollen. „Da wird niemand den ganzen Tag stehen müssen“, versichert Heike Wilhelm. Im Gegenzug erhalten die Paten einen Mundschutz. Sie werden am Tag ihres Einsatzes getestet und sind auch versichert.

„Wir würden uns sehr freuen, dafür viele Freiwillige gewinnen zu können“, betont Verwaltungs-Chefin Suse Laue. Interessente können sich ab sofort online registrieren lassen. Ein entsprechendes Formular findet sich auf der Internetseite der Freiwilligenagentur Syke unter www.syke.de/freiwilligenagentur. Auch telefonisch ist unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 42 50 eine Anmeldung möglich. Dort sind zudem weitere Informationen erhältlich.