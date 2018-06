Und ab: Die Cheerleader aus Sulingen zeigten eine atemberaubende Flugshow. (Fotos: Micha Bustian)

Sulingen. Die Stadt Sulingen nimmt eine zentrale Rolle im Landkreis Diepholz ein. Die Bundesstraßen 61 und 214 treffen sich dort, sowohl die B 6 als auch die B 51 sind nicht weit entfernt. Würde man ins Stadtzentrum die Spitze eines Zirkels pieksen, könnte man wahrscheinlich den Landkreis Diepholz umranden. So war Sulingen als Austragungsort für den Tag des Sports perfekt. Ob aus Weyhe oder aus Wehrbleck – alle hatten in etwa die gleiche Anreise.

Der Tag des Sports, er bot für jedermann etwas. Mitspielen, zuschauen oder ausprobieren. Fußball, Volleyball oder Badminton. Cheerleading, Bubble-Fußball oder Drums Alive. Zudem war das Wetter für die Freiluft-Demonstrationen so gut wie perfekt. Sicher, es hätte der eine oder andere Schauer weniger sein können. Aber an den Temperaturen gab es nichts auszusetzen. Und die Wolken sorgten dafür, dass die Sonne nicht allzu schlimm brannte.

Das hätte nämlich auch den Teilnehmern am Run For Help zugesetzt. Mitten darunter: der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig. 5000 Meter hatte er absolviert, als er – nur noch leicht außer Atem – den Weg zum Open-Air-Boxen suchte. Sein Urteil zum Tag des Sports: „Klasse!“ Das gleiche Wort fiel auch im Gespräch mit Bassums Bürgermeister Christian Porsch. „Ich war bisher bei jedem Tag des Sports“, so der Verwaltungs-Chef der Lindenstadt. Dieser hier lebe auch von der Location. „So eine Anlage hätte ich für Bassum auch gerne“, schwärmte Porsch. Nur sei die nicht ganz billig gewesen. Der Bürgermeister erinnerte sich an die Summe von etwa 25 Millionen Mark.

Der Sportpark war neben der geografischen Lage Sulingen sicher ein Pluspunkt. Ausreichend Parkplätze vor der Eden-Sporthalle, die in ihrem Inneren drei Felder für drei verschiedene Sportarten gleichzeitig bot. Badminton, Pole-Dance, Volleyball, Kunstturnen und verschiedene Kampfsportarten wurden hier vorgeführt. Sicher gut, um Unentschlossene möglicherweise zu einem Eintritt zu überzeugen. Aber insgesamt hielt sich das Interesse an den Hallensportarten eher in Grenzen.

Irgendwo auch klar. Denn draußen konnte man viel mehr selber machen. Zum Beispiel beim Golf-Club Wagenfeld. Der hatte eine Art Hammerwurf-Käfig aufgebaut, in den Interessierte Golfbälle chippen konnten. Hier ging es um Bewegungstalent, den Schwung und Gefühl, nicht ums Draufkloppen. Auch eine Runde mit dem Golf-Caddy wurde immer wieder gerne gedreht.

Ein Aktionsfeld weiter ging es körperlich zur Sache. Ein Boxring war hier aufgebaut, im Zehn-Minuten-Takt wurden die Kämpfe angegongt. Das war was für die Testosteron-Fraktion, hier blieb selten ein Platz frei. Zumal auf der gleichen Wiese für Kinderunterhaltung gesorgt war. Schminken, Seifenblasen, Risen-Jenga, Slacklinen, Speed-Messanlage – nichts, was es nicht gab.

Der große Renner war allerdings Bubble-Fußball. Gut, zumeist ohne Fußball, aber das war der Laune mitnichten abträglich. Zahllose Kinder schlüpften in die Mitte der lebensgroßen luftgefüllten Kugeln, um wie kichernder Zombienachwuchs über das Fußballfeld des TuS Sulingen zu wanken. Für die Facebook-Accounts der Eltern ebenso harmlose wie witzige Videos. Sieben Minuten würde ein Match mit Ball dauern, klärte Timo Burdorf von Bubble-Fußball Deutschland auf. „Das sind die härtesten sieben Minuten Deines Lebens. Aber es ist auch eine Riesen-Gaudi.“

Zwischen Fußballfeld und Vereinsheim hatten die Organisatoren vom Sport-Förderverein Niedersachsen eine große Bühne aufgebaut. Und hier ging‘s wirklich rund. Die Drums-Alive-Truppe vom SC Weyhe heizte hier den Zuschauern ein, direkt im Anschluss die Cheerleader aus Sulingen. Lauter Mädchen. Bis auf Tjarden. Der ist laut eigener Aussage „erst seit 14 Tagen dabei“. Eine große rote Schleife auf der Stirn konnte man bei ihm nicht entdecken . . .

Wettkampfsport gab es beim Tag des Sports auch zu sehen. Von 9 bis 14 Uhr beschlagnahmte der Leichtathletik-Nachwuchs Laufbahn, Sprunggrube und Kugelstoßring. Mehr davon in Kürze im Sportteil des SYKER KURIER und der REGIONALE RUNDSCHAU.