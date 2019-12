Eine der Sehenswürdigkeiten Bruchhausen-Vilsens: Die historische Tankstelle gegenüber dem Museumsbahnhof ist ein Blickfang. (Isa Fischer)

Bruchhausen-Vilsen. Isa Fischers Handwerkszeug: Bleistift und Aquarellfarben. Damit ist die Künstlerin immer ausgerüstet, wenn sie unterwegs ist. Die Bremerin malt Gebäude. Und vor nicht allzu langer Zeit hat sie das südliche Bremer Umland für sich entdeckt. Die Landkreise Diepholz, Verden und Nienburg. Was ihr dort vor die Leinwand gekommen ist, können Interessierte ab Sonntag, 5. Januar, sehen. Dann wird im Rathaus Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, ab 15 Uhr Isa Fischers Ausstellung „Mühlen, Schlösser, Fachwerk“ eröffnet. Das teilt Rabea Barz vom Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen mit.

Isa Fischer ist in Bremen geboren und studierte an der dortigen Hochschule für Künste Grafik-Design. Seit dem Studium arbeitet sie als selbstständige Grafik-Designerin in Bremen. Seit 2012 zeichnet sie zudem Gebäude und Stadtansichten mit ihrer ganz eigenen Tusche-Aquarell-Technik. Die Leidenschaft dafür entdeckte sie zunächst hauptsächlich auf Reisen und füllte diverse Skizzenbücher mit ihren Zeichnungen. Mittlerweile malt sie auch viel draußen in ihrer Umgebung. So wie im Landkreis Diepholz. Auf diese Region wurde sie vom Schwarmer Kommunalpolitiker Hermann Schröder hingewiesen, als sie in Bremen-Findorff das Haus seines Sohnes zeichnete. „Ich wusste gar nicht, was für schöne Gebäude es hier gibt“, sagt die Bremerin, die aus ihren Zeichnungen gleich ein Buch erstellte – mit Texten von Hermann Schröder.

Schöne Gebäude – damit meint sie das Schloss Etelsen ebenso wie die Stiftskirche Bücken. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen allerdings ist in dem 64-seitigen Werk besonders ausgiebig vertreten: Robberts Huus in Schwarme wird erwähnt, dazu die St.-Cyriakuskirche in Bruchhausen-Vilsen, der Biohof Meyer-Toms, die historische Tankstelle in Bruchhausen-Vilsen und die Klostermühle am Heiligenberg. All diese architektonischen Perlen werden als Original im Rathaus hängen – und weitere Bilder.

Isa Fischer zeichnet draußen, direkt vor dem Motiv. Das gibt sie selbst auf ihrer Internetseite bekannt. Manchmal müsse sie besondere Hindernisse in Kauf nehmen, um einen guten Blick auf das zu zeichnende Objekt zu haben. Das Zeichnen vor Ort ist bis heute die Grundlage für die Inspiration, die sie zur Ideenfindung für ihre grafischen Arbeiten benötigt. Feder, Tusche, Pinsel und Aquarellfarbe hat Isa Fischer deshalb immer bei sich, wenn sie über Land fährt. Und einen Zeichenblock natürlich. Nach jahrelanger Arbeit am Computer erst hatte sie gemerkt, wie sehr ihr das Zeichnen mit Stift und Pinsel fehlte. So sattelte sie um, zumindest teilweise. Ohne diese Erkenntnis würde es diese Ausstellung nicht geben.

Die Besucher können am 5. Januar nach der Begrüßung die Bilder bestaunen und sich mit der Künstlerin austauschen. Es gibt Kaffee, Sekt und O-Saft, der Eintritt ist frei. Wer an diesem Tag verhindert ist, kann die Bilder bis zum 27. Februar während der regulären Öffnungszeiten im Rathaus Bruchhausen-Vilsen anschauen. Der Verwaltungssitz ist montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Wer in diesem Zeitrahmen nun gar keine Möglichkeit hat, sich Isa Fischers Werke anzuschauen, der kann einfach das Buch kaufen. Das gibt es für 16,50 Euro im Tourismus-Service Bruchhausen Vilsen, aber auch in der Geschäftsstelle des SYKER KURIER, Hauptstraße 10 in Syke.