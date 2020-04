Bruchhausen-Vilsen. Wer Urlaub in der Region machen möchte, könnte im Bruchhausen-Vilser Ortsteil Weseloh glücklich werden. Insbesondere wenn er Angelfreund ist. Andreas Schmitz betreibt dort seinen Angel- und Freizeithof Weseloh.

Momentan ist es auf Schmitz' Hof besonders ruhig. Auch er musste seinen Tourismusbetrieb im Zuge der Corona-Krise schließen. Die Zufahrt ist mit einer Schranke versperrt. „Kürzlich wollten 30 Radfahrer auf ihrem Ausflug bei mir einkehren, die musste ich alle wegschicken“, erzählt Schmitz mit Bedauern – die Osterzeit ist bei ihm normalerweise Hauptsaison.

Dass der Hofinhaber nicht um seine Existenz bangen muss, liegt an seinen Ferienwohnungen. Diese sind sogar zum Großteil belegt. Schmitz beherbergt dort Monteure, was ihm in Corona-Zeiten erlaubt ist. Urlaubsgäste darf er jedoch nicht unterbringen.

Somit halten sich seine finanziellen Einbußen in Grenzen, auch wenn der Inhaber einräumt: „Mit dem Angeln und der Gastronomie würden wir deutlich mehr Geld verdienen.“ Viele der Urlaubsgäste hätten aber auf das kommende Jahr umgebucht, ergänzt er. Sein Angel- und Freizeithof sei beliebt, ohne die Pandemie wäre bei ihm alles ausgebucht.

Nun nutzt er die freie Zeit für notwendige Umbauten und Sanierungen. Neue Wege werden auf dem Gelände angelegt und die Uferbefestigung an einem der Fischteiche instand gesetzt. „Die war abgerutscht und im Winter wäre es da zu nass für eine Sanierung“, erklärt er.

Auf Hochtouren laufen auch die Arbeiten an den Ferienwohnungen. Drei neue Appartements sollen bis August entstehen, aktuell wird der Estrich verlegt. Mit den Neubauten werden insgesamt 80 Betten auf dem Hof zur Verfügung stehen.

Die Bauarbeiten zieht Schmitz gemeinsam mit seinen beiden Töchtern, seinem Sohn und seinem Vater durch. Von Letzterem hat Schmitz die Geschäftsleitung vor zwölf Jahren übernommen. Schmitz senior hatte den Angelhof 1983 gegründet, 1990 kamen die ersten Ferienwohnungen hinzu.

Andreas Schmitz baute die Teiche schrittweise aus. Im Sommer 2012 eröffnete er dann den neuen 40 000 Quadratmeter großen Angelpark. Seither ist das Angeln an acht Teichen möglich. Die große Besonderheit: Auf dem Angelhof kann man auch in einem Gebäude angeln. „Wir haben den deutschlandweit einzigen Indoorteich“, sagt Schmitz stolz. Die Idee habe er aus den Niederlanden; dort existieren immerhin zwei Indoorteiche.

Wer drinnen angelt, bezahlt nach gefangenen Kilogramm, an den Außenteichen gibt es keine Fangbegrenzung. Voraussetzung für das Fischefangen ist der Besitz eines Fischereischeins. Wer keinen hat, erhält vom Angelhof eine Einweisung in das fachgerechte Betäuben und Töten von Fischen. „Es handelt sich ja um Tiere, man sollte sie nicht unnötig leiden lassen“, so Schmitz.

Unter anderem Forellen, Karpfen, Störe und Europäische Welse tummeln sich in den Teichen des Angelhofs. Allesamt Kaltwasserfische, Fischarten wie der Pangasius oder der Afrikanische Wels vertragen die niedrigen Temperaturen in der Winterzeit nicht. Da Schmitz regelmäßig Nachschub an Fisch benötigt, unterhält er eine eigene Fischzucht. Diese befindet sich in einer Quellwasser-Teichanlage beim Forsthaus Heiligenberg.

Der größte Teich auf dem Angelhof verfügt über einen Sprudler. Dieser sei für die Sauerstoffzufuhr an sich lediglich an wenigen Tagen im Hochsommer notwendig, wenn im Wasser der Sauerstoffanteil sinkt, erläutert Schmitz. „Der Sprudler läuft eigentlich nur, damit man die Leute auf der anderen Uferseite nicht reden hören kann“, grinst er.

Sorgen über zu wenig Sauerstoff in seinen Gewässern muss er sich nicht machen. Alle Teiche sind durch Rohre miteinander verbunden, Pumpen sorgen dafür, dass genügend Sauerstoff zugeführt wird und das Wasser stetig im Kreis läuft. Dies verhindert ein Umkippen der Teiche und ermöglicht es den Fischen, auch bei zugefrorenen Teichen zu überleben. Zusätzlich ist im Kreislauf auch eine Schilfzone vorhanden, die das Wasser biologisch reinigt.

Laut Schmitz sind ganze neun Hektar auf dem Angel- und Freizeithof tourismusmäßig bewirtschaftet. Für den Familienurlaub stehen auf dem Hof ein Spielplatz, ein beheizter Swimmingpool, ein Trampolin, eine Strohburg und ein Minigolfplatz zur Verfügung. Daneben gibt es Wohnmobilstellplätze und sogar ein Heuhotel. „Das wird aber immer weniger benutzt. Das Interesse, auf Heu zu schlafen, hat nachgelassen“, sagt Schmitz.

Hofbewohner zum Angucken sind ebenfalls vorhanden: Schafe, Pferde und Hühner. „Die Kaninchen sind leider alle an der Kaninchenpest gestorben“, fügt der Inhaber hinzu. In einem eingezäunten Landstück sind außerdem noch Rothirsche zu Hause. Diese sind nicht nur schön anzusehen; das von Schmitz' Sohn, einem gelernten Koch, geleitete hofeigene Restaurant bietet auch Wildfleisch aus eigener Haltung an. „Rotwild ist cholesterinarm und fast fettfrei“, wirbt Schmitz für die Wildgerichte seines Sohnes.

Der Inhaber rechnet damit, seinen Angel- und Freizeithof in einigen Wochen wieder öffnen zu können und damit zur Normalität zurückzukehren. Was sich in den letzten Jahren auf seinem Hof verändert habe? Angeln sei längst keine Männersache mehr. „Immer mehr Frauen kommen zum Angeln“, sagt Schmitz erfreut. Daher habe er einen eigenen Damentag eingeführt: „Immer montags können Frauen hier zum ermäßigten Preis angeln“, sagt er. Männer dürften montags auch kommen. „Aber die erhalten natürlich keine Ermäßigung“, schmunzelt Schmitz.