Achtung, Kamera, Action: Das Filmteam des Landkreises begleitete die Pfadfinder bei verschiedensten Tätigkeiten. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. „Film ab“ hieß es vier Tage lang bei den Pfadfindern vom Stamm Siegfried von Xanten in Bruchhausen-Vilsen. Drehort: Die von 2005 bis 2007 restaurierte Feldscheune von 1685 in Bruchöfen 4a. Sie ist das zweite so überaus einmalige Domizil, wenn sich die Jungen und Mädchen nicht im evangelischen Gemeindehaus Am Hohen Kamp 5 treffen. Der Landkreis Diepholz fördert gemeinsam mit dem Kreisjugendring und der Landjugend ein Projekt unter dem Titel „Abenteuer Jugendarbeit“. In einem Kurzfilm können Kinder und Jugendliche ihren Verein vorstellen.

Bei acht Gruppierungen wie Sportvereinen, Reit- und Fahrvereinen, der Feuerwehr, der Deutschen Lebensrettungs-Gemeinschaft (DLRG), beim Technischen Hilfswerk (THW), der Landjugend, der evangelischen Jugend und auch bei den Pfadfindern dreht seit Februar 2018 ein Team von Studenten für digitale Medienproduktion aus Bremen und Bremerhaven zum Motto: „Rein in den Verein“. Aus 250 Bewerbern wurden vier Kinder ausgewählt, die von Drehort zu Drehort fahren. So waren sie in Bassum, Heiligenloh und Twistringen und zur sechsten Folge der Reihe in Bruchhöfen. Sie lassen sich erzählen, was den jeweiligen Verein auszeichnet.

Gedreht wurde auf dem Gelände rund um die Scheune mit den Pfadfindern Marwin, Insa und Maverick als „Hauptdarsteller“ und weiteren aus der Meute, wie es bei den Pfadfindern heißt. Sie zeigten den vier Neugierigen, wie eine Aufnahmezeremonie abläuft, bauten ein Zelt auf, machten Feuer und bewiesen immer wieder, dass ein Pfadfinder hilft, wo er kann. Das Drehbuch sah hier als Beispiel ein schüchternes Mädchen vor, das traurig davonläuft, weil ihm nicht gelingt, das Feuer in Gang zu bringen. Zurückgeholt von den anderen, wird ihm noch einmal geduldig gezeigt, wie es gelingt.

Des Weiteren wurde ein Orientierungsmarsch durch den Berxer Forst gefilmt. Wer Hilfe brauchte, über einen Graben zu springen, bekam sie. Mit Kompass und Karte wurde der Weg gesucht. Gut zu wissen ist, wie Wegzeichen zu deuten sind, dass ein Pfeil den Fortgang des Weges anzeigt, ein Pfeil mit einem Strich darunter jedoch bedeutet, in die entgegengesetzte Richtung gehen zu müssen. Mit Gruppenleiter Bernd Garbers und Stammesführerin Wiebke Böhsl standen auch Geländespiele mit den Kids auf dem Programm. In ihren grauen Klufthemden mit dem Lilien-Emblem und dem ordentlich gebundenen, durch den Ring gesicherten blauen Halstuch sind die Pfadfinder sofort zu erkennen. Regisseurin Franziska Gröne bat in einer Szene bei der Frage „Noah, was machen wir, wenn es regnet?“ darum, die Antwort doch bitte mit größerer Begeisterung vorzutragen. Mehrfach hieß es: „Ton ab, Klappe, Kamera läuft.“ Einige Male wurde der Satz wiederholt, bis sie zufrieden war.

An den vier Drehtagen in Bruchhöfen haben 40 Kinder bei herrlichem Sonnenschein mitgewirkt. Dass auch am Karfreitag ein Landwirt pflügt, hätte Bernd Garbers nicht gedacht. „Immer wieder mussten wir unterbrechen, wegen der Lautstärke des Traktors auf dem Acker neben der Scheune.“ Geduld bewahren, hieß es dann, statt „Allzeit bereit“, einer der Wahlsprüche im Pfadfinderleben. Auf der Internetseite des Landkreises Diepholz wird der Film über all diese Vereine wahrscheinlich im Herbst 2019 zu finden sein. Eventuell gelangt er auch in die Kinos der Region. Die Website des Stammes Siegfried von Xanten gibt Auskunft über alles, was Wissenswert ist. Unter der Telefonnummer 0 42 52 / 7 98 ist Wiebke Böhsl zu erreichen für diejenigen, die Lust haben, auch Pfadfinder zu werden, Spaß zu haben, gemeinsam mit Freunden in und von der Natur etwas zu lernen – und oft sogar Abenteuerliches zu erleben.