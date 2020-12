Corona-Zahlen im Landkreis Diepholz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Pflegeheim nach Ausbruch evakuiert

Alexandra Penth

Der Landkreis Diepholz meldete am Freitag einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Corona. Außerdem mussten alle Bewohner einer Bassumer Pflegeeinrichtung in die Klinik verlegt werden.