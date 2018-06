Bruchhausen-Vilsen. Ihr Wohnzimmer zu öffnen für Genuss-Coaching, Wein- und Spirituosen-Tastings oder Küchenpartys ist für das Ehepaar Tini und Carsten Kraft in Gehlbergen nichts Neues. Seit sie im Spätsommer 2016 die Weinscheune in den Gemäuern einer renovierten Hofstelle eröffneten, gehören derartige Events zu ihrer Geschäftsphilisophie.

Am Sonntag gab es nun die Premiere eines Wohnzimmerkonzerts. Bei einem geschäftlichen Termin hatte Carsten Kraft den Auftritt des Pianisten Josef Barnickel erlebt und sofort im Hinterkopf, ihn ins heimische Wohnzimmer einzuladen. „Musik und Wein lassen sich wunderbar in Einklang bringen, im wahrsten Sinn des Wortes“, so seine Idee.

Der Trend, Kunstschaffende zu sich nach Hause zu holen, breitete sich in den 1990er-Jahren in Deutschland aus. Selbst etablierte Künstler wie Die Toten Hosen oder Xavier Naidoo finden inzwischen Gefallen an dieser Art Performance. Dabei ist es egal, ob in die kleine Mietwohnung, ins Eigenheim oder wie bei den Krafts in den früheren Bauernhof eingeladen wird.

75 Quadratmeter Wohnzimmer

Seit fünf Jahren wohnen der ehemalige Vertriebsleiter eines Weinimporthauses und die Lehrerin für Mathematik, Wirtschaft und Biologie an der Oberschule in Heemsen in ihrem Traumhaus. Die Fachwerkdiele mit vier mächtigen Ständern, der hohen holzverkleideten Decke und schlichten weißen Wänden wurde zu 75 Quadratmetern Wohnzimmer. So ein Wohnzimmerkonzert zu handeln, kann auf unzähligen Webseiten nachgelesen werden. Wichtig ist, das Konzert bei der Gema, der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, anzumelden wegen der Musikrechte, und die Zahl der Besucher zu steuern, um unliebsame Zeitgenossen fernzuhalten.

Carsten Kraft fand die Zahl von 40 Freunden, Bekannten und Kunden angemessen. Sie konnten eine Eintrittskarte erwerben. „Wir hatten damit gerechnet, es kommen 20. Nun sind es doch so viele geworden“, freute er sich, als gegen 19.30 Uhr alle Stühle, Sessel und das große Sofa besetzt waren. Per kleiner Getränkekarte konnte Weiß- und Rotwein, Prosecco, Alkoholfreies oder Wasser geordert werden.

Josef Barnickel hatte sein schickes weißglänzendes E-Piano mitgebracht, das mit einem kleinen Anbau als Flügel daherkam. Er wohnt in Hude, hat Musik für Orgel und Hammondorgel studiert. „Aber Klavierspiel war von Kindheit an meine Leidenschaft“, er-zählt er. Die vermittelt er auch Schülern. „Ich mache Mütter kleiner Mädchen glücklich und bringe ihnen wunschgemäß ,Für Elise' bei“, verriet er am späteren Abend. Selbst ist er Vater von zwei kleinen Söhnen. Auf seiner ersten CD hat er ihnen seine Kompositionen „My Little Boy“ oder „First Age“ gewidmet. Von einem mehrtägigem Auftrag in Sachen Karneval in Bayern hatte seine Stimme etwas gelitten. Dennoch erwies er sich plaudernd zwischen seinen Klavierstücken durchaus als Entertainer und sein Gesang etwa bei „Mister Bojangles“ oder „Movie Star“ bekam durch den heiseren Touch ein besonderes Timbre. Das Gros seiner sanften Cover-Stücke, die er gut zwei Stunden spielte, wie „River Flows In You“ oder „Night Song“ war der Bar oder Lounge-Musik zuzuordnen.

Die Akustik im Raum war übrigens hervorragend. Als Künstler der Improvisation auf den Tasten begeisterte Barnickel nicht nur mit „Yesterday“, spielte auf Wunsch auch kurze Titel von Rammstein, Kiss oder Ray Charles an. Gitarrist Christian Reiss war zusätzlich an diesem Abend vom Hausherrn eingeladen worden für einen möglichen anderen Auftritt. Die beiden Musiker meisterten ein erstmaliges Zusammenspiel hervorragend. Es gipfelte in Leonard Cohens „Hallelujah“ mit Gänsehautfeeling und den Gästen als Backgroundchor.