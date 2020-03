Da kannste Dich auf den Kopf stellen – die Piazzetta wird auf einen anderen Termin verlegt. (Udo Meissner)

Eigentlich sollte es das große Fest in diesem Frühjahr in Bassum werden. Immerhin feiert das Straßenkünstlerfestival Piazzetta in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Die Künstler waren gebucht, die letzten Vorbereitungen gingen langsam in die heiße Phase. Schließlich sollte sich die Bassumer Innenstadt am Wochenende vom 23. und 24. Mai in ein großes Festivalgelände verwandeln mit zahlreichen Künstlern, die die Besucher verzaubern sollten. Doch daraus wird erst einmal nichts, wie Susanne Vogelberg von der Bassumer Stadtverwaltung nun mitteilt. Die zehnte Piazzetta wird verschoben. „Der Hauptgrund ist, dass es keinen Sinn ergibt, in dieser Phase der Vorbereitung noch mehr Kräfte reinzustecken und alles zu intensivieren“, erklärt der künstlerische Leiter der Piazzetta, Marcello Monaco, auf Nachfrage. Dafür sei das Festival ein zu großes Projekt.

Ausgangspunkt für die Überlegungen, das Festival zu verschieben, ist der derzeit grassierende Coronavirus, der bislang das öffentliche Leben praktisch lahmgelegt hat. Insbesondere Veranstaltungen fallen reihenweise aus, damit die Zahl der Neuinfizierungen verlangsamt wird. Dass nun auch die Piazzetta Ende Mai davon betroffen sein wird, liegt daran, dass Monaco die Verträge für die teilnehmenden Künstler verschicken musste. Darin gibt es eine Klausel, die den Vertrag bei höherer Gewalt annulliert. Da derzeit aber die Künstler ihre Reisen buchen, brauchen sie Sicherheit. „Ich habe mit der Stadt gesprochen, und die kann nicht die Kosten erstatten“, berichtet Monaco. So würden die Künstler etwa auf Reisekosten sitzenbleiben, sollte die Piazzetta ausfallen.

Da das Straßenkünstlerfestival nicht an Räume gebunden ist und eigentlich überall stattfinden kann, hat man sich dann entschlossen, die Veranstaltung zu verschieben. „Der Sommer ist noch lang“, kündigt Monaco an, dass es noch zahlreiche Alternativen gebe. Er selbst ist im täglichen Kontakt mit seiner Familie in Italien und weiß, dass die Ausgangssperre vor Ort auch auf Deutschland zukommen könnte. „Wir sind ein paar Wochen zurück“, sagt er.

Sich zu Hause in Form bringen

Im Zuge dessen haben er und Daniela Franzen auch sämtliche Kurse abgesagt. Gerade als Künstler seien beide direkt von den Auswirkungen betroffen, da sie ohne Veranstaltungen nicht auftreten können. „Das ist schwer“, gibt Monaco zu. Gleichzeitig sieht er auch den Vorteil darin, sich zu Hause in Form zu bringen und zu trainieren. „Man kann auch kreativ werden“, findet er. Beide sind überzeugt, dass es noch schlimmer wird mit den Infektionen, sind „aber guter Dinge, dass die Ausbreitung durch die Solidarität und Maßnahmen eingedämmt wird“.

Nun warten Monaco, Franzen und die Stadt Bassum bis Ende April, um sich erneut zusammenzusetzen. „Wir treffen uns und schauen, ob die Piazzetta überhaupt stattfinden kann. Dann ist auch ein bisschen Zeit vergangen“, erzählt Monaco. Wenn sich die Situation entspannt, dann kann sich der künstlerische Leiter vorstellen, die Piazzetta im Juli oder August nachzuholen. Der Vorteil ist, dass nahezu die gesamte Vorarbeit bereits geleistet wurde. Auch die gebuchten Künstler werden dann bei einem Nachholtermin der Piazzetta dabei sein. Voraussetzung ist, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen können. Marcello Monaco versichert glaubhaft: „Wir bleiben optimistisch.“