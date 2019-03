Erstes Kennenlernen: Der Syker Wirt Pino Castelluccia (rechts) weist das Service-Team der Lebenshilfe Syke an. (Anja Schulz)

Syke. Aus einer zufälligen Begegnung ist eine inklusive Veranstaltung entstanden: Am Sonntag, 31. März, präsentieren das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) der Lebenshilfe Syke und Pino Castelluccia vom Restaurant Casa d’Italia im gleichnamigen Lokal in Syke ein besonderes Kochevent. Beim „Gaumenschmaus“ kommen Liebhaber der italienischen Küche voll auf ihre Kosten. Allen Gästen wird ein mehrgängiges Überraschungsmenü serviert, das auch in eine vegetarische Variante umgewandelt werden kann. Die Speisen bereiten Castelluccia und sein Team mit besonderen Helfern vor – den Klienten des ABW. Fünf Küchenhelfer schnibbeln die Zutaten, kneten, formen und kochen die Leckereien unter fachmännischer Anleitung. Hinzu kommen vier Servicekräfte, die die Tische liebevoll eindecken und den Gästen die Speisen und Getränke ab 12 Uhr reichen. Pino und seine Mitarbeiter stellen für die Veranstaltung ihren Ruhetag zur Verfügung.

Es war im Dezember vergangenen Jahres, als sich Pino Castelluccia in seinem italienischen Restaurant in der Hauptstraße 44 in Syke zu einer Besuchergruppe gesellte. Beim Servieren schnappte er Wortfetzen auf und fragte schließlich nach: „Was macht ihr eigentlich beruflich?“ So kam er mit Mitarbeitern der Lebenshilfe Syke ins Gespräch. Laut Lebenshilfe-Pressesprecherin Anja Schulz erzählten sie ihm von ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderung. „Da ging mir das Herz auf und ich fragte sofort, ob wir nicht mal was gemeinsam machen wollen“, erzählt Castelluccia. ABW-Mitarbeiterin Ines Abraham-Platter saß mit am Tisch. Zufällig war eine inklusive Kochveranstaltung ohnehin gerade Gesprächsthema in der Lebenshilfe. Abraham-Platter schilderte dem Gastwirt das Vorhaben und er schlug ein.

Stärkung des Selbstwertgefühls

Ein Termin war schnell vereinbart und Einzelheiten waren besprochen. Für das ABW-Team ging es im nächsten Schritt darum, Klienten zu finden, die gern mitmachen würden. Es gibt einige, die Lust am Kochen haben. Daher organisiert das ABW regelmäßig Kochnachmittage. „Wir hatten sehr schnell unsere Truppe für Küche und Service zusammen. Etwa zehn Helfer werden dabei sein, die von Mitarbeitern begleitet werden“, sagt Yvonne Lehmkuhl, Leiterin des ABW. „Die Klienten freuen sich schon lange vor der Veranstaltung darauf zu zeigen, was sie leisten können.“

Für jeden gibt es eine Aufgabe, die er sich zutraut und die ihm Freude macht. Der Spaßfaktor soll natürlich bei allem mitschwingen, dennoch entfaltet sich für jeden ein Nutzen, der darüber hinaus geht und sehr nachhaltig ist. Durch den „Gaumenschmaus“ lernen die Klienten, ihre Fähigkeiten einzusetzen und erfahren, was sie damit erreichen und bewirken können. Teamarbeit, in dem jeder seinen Part übernimmt. Ein Menü, das alle Sinne anspricht. Gäste, denen es schmeckt und die sich wohlfühlen. Dadurch werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. „Es ist beeindruckend, Klienten dabei zu beobachten, wie sie selbstsicherer werden, sich schrittweise mehr öffnen und Ideen für Gegenwart und Zukunft entwickeln und diese aktiv umsetzen“, berichtet Yvonne Lehmkuhl. „Hierzu kann ein solches Event in erheblichem Maße beitragen."

Bei einer ersten Zusammenkunft lernten sich alle Teilnehmer des „Gaumenschmaus“ kennen. Die Lebenshilfe-Klienten konnten dabei die Küche und andere Räumlichkeiten in Augenschein nehmen. „Die Vorfreude war allen Beteiligten anzumerken“, sagt Anja Schulz. Den Küchenhelfern zeigte Pino Castelluccia ihr Reich für einen Tag, erklärte die Gerätschaften und den Ablauf. Mit dem Service-Team ging er durch den Gastraum, sagte etwas zu den Tischen und dem Getränkeausschank hinter der Theke. Spontan schnappten sich Mitglieder des angehenden Service-Teams Tabletts mit Wasser- und Weingläsern und probten mit ihren Kollegen. „Wir werden mit den Helfern in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch etwas mehr üben und auch über die Gerichte sprechen, die zubereitet werden, sodass sich alle auf die Aufgaben besser einstellen können und sicherer werden“, verrät Lehmkuhl.

„Inklusion auf verschiedene Art und Weise vor Ort erlebbar zu machen – das ist für uns ein großes und dauerhaftes Anliegen“, so Lebenshilfe-Pressesprecherin Anja Schulz. Damit nicht genug. Pino Castelluccia spendet das Essen und die Getränke. Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen an das ABW.

Tickets gibt ausschließlich im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe Syke, Hauptstraße 5 in Syke. Sie kosten 35 Euro. Darin enthalten sind das mehrgängige italienische Überraschungsmenü sowie alle Getränke. 50 Gäste können am „Gaumenschmaus“ teilnehmen.