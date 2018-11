Noch keine Spur von Advent: Noch stehen Autos auf dem Parkplatz beim Edgar-Deichmann-Park. Doch ab Ende November weht ein Hauch Weihnacht durch die Luft.. (Braunschädel)

Syke. Groß war die Vorfreude bei vielen Sykern, als der Unternehmer Frank Rahm Anfang des Jahres mit dem „Syker Adventszauber“ einen Weihnachtsmarkt im Amtshof ankündigte. Vom 30. November bis zum 23. Dezember sollten 15 Buden Speis und Handwerk bieten. Im Zwei-Wochen-Rhythmus sollten die Aussteller wechseln und somit für Abwechslung sorgen. Sollten. Denn die schlechte Nachricht: Den Syker Adventszauber wird es nicht geben. Die gute: nicht, wie angekündigt. Wieso und wie Plan B aussieht, verrät Björn Wendel von der veranstaltenden Green-Food-Kampagne.

„Es war grundsätzlich zu früh, den Markt anzukündigen.“ Das gibt Björn Wendel unumwunden zu. Zwar seien im Februar schon erste Gespräche geführt worden, wirklich spruchreif war jedoch nichts. Dabei schaut Wendel ein wenig resigniert angesichts des Schnellschusses seines Kollegen Frank Rahm. Zusammen mit ihm sollte das Event ins Leben gerufen werden. Rahm und Wendel haben sich damals frisch kennengelernt. Um zu testen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmern funktioniert, wagten sie sich zunächst an das im Sommer abgehaltene Gourmet-Festival. Das Fest ging zwar über die Bühne, so wirklich schien die Chemie aber nicht zu stimmen. Für zusätzlichen Frust habe Ärger mit dem Holzbuden-Hersteller gesorgt, der extra für den Syker Markt zu Werke gehen sollte. „Der hat uns allerdings böse über den Tisch gezogen“, bedauert Björn Wendel rückblickend. Doch aus Fehlern lernt man bekanntlich, weshalb Wendel und Rahm seitdem im Guten getrennte Wege gehen. Was für Björn Wendel aber nach eigener Aussage gar nicht geht, ist es, die Syker die Umstände mit ausbaden zu lassen. „Weil ich den Sykern und auch dem Wirtschaftsförderer Thomas Kuchem sowie der Bürgermeisterin Suse Laue einen Weihnachtsmarkt versprochen habe, habe ich mich entschlossen, den Weihnachtsmarkt in kleinerer Form zu machen“, erzählt Björn Wendel. Dieser werde aus zehn bis zwölf Hütten bestehen. „Mehr geht von der Manpower her leider nicht“, erklärt Wendel.

Konzentration auf die Klassiker

Im Prinzip solle alles wie angekündigt geboten werden – „nur kleiner“. Der Startschuss soll weiterhin am Freitag, 30. November, fallen. Neuer Austragungsort wird der Parkplatz am Edgar-Deichmann-Park sein. Von da an sei der kleine Weihnachtsmarkt donnerstags bis sonntags von 14 bis spätestens 22 Uhr geöffnet. Und das bis zum 23. Dezember. „Ob wir am Donnerstag und Freitag auch so lange machen werden, müssen wir einfach mal ausprobieren. Das ist neu und wir werden unsere Lerneffekte haben.“ Der Eröffnungstag wird mit einer Live-Band aufgewertet. Jeden Sonnabend tritt ein DJ auf, sonntags liest ein Vorleser für Kinder Geschichten vor. Ab 18 Uhr sorgt sonntags zudem ein Trompeter für vorweihnachtliche Melodien. Nach dem alten Konzept sollte der Musiker seine Lieder immer aus einem bestimmten Fenster heraus in den Amtshof erschallen lassen. „Vielleicht kriegen wir das jetzt ja hin, dass er vom Kirchturm aus spielt. Der ist ja um die Ecke. Das wäre natürlich eine Show“, teilt Wendel seine Visionen. Eine Show wird sicherlich auch der Auftritt des Duos Matt und Basti, die für den Nikolaustag angekündigt werden. „Auch der Nikolaus schaut vorbei“, verspricht Wendel.

Vor Ort seien „die Klassiker“ zu finden. Namentlich unter anderem: Bratwurst, ein Karussell, Glühwein, Weihnachtsbier, Grünkohl, Lebkuchen, Obst, Schmalzkuchen und Honig. „Da alles in kleinerem Rahmen stattfinden wird, habe ich mich gefragt, was denn das Wichtigste ist“, beschreibt Wendel. Am Sonntag, 9. Dezember, soll ein Eisschnitzer die Besucher mit der Live-Gestaltung von Eisskulpturen in Staunen versetzen. Und zum großen Abschluss am 23. Dezember möchte der Unternehmer mit einer Schneemaschine endgültig für Weihnachtslaune sorgen. „Und wir können sie ja theoretisch länger produzieren lassen. Dann ist es immerhin an der Ecke am 24. Dezember weiß“, scherzt der „Schneemann“ und lacht. Anfang 2019 möchte sich Björn Wendel dann mit der Stadt an einen Tisch setzen und beratschlagen, ob die nächste Ausgabe etwas größer an selbiger Stelle stattfinden soll oder dann doch im Amtshof.

Wer ist Wendel?

Für einen „Plan B“ dann ja doch stattliches Programm. Aber wer ist Björn Wendel überhaupt? Wendel erblickte in Berlin das Licht der Welt. Weil seine Mutter Bremerin ist, zog es ihn flott nach Weyhe, wo er seine Jugend verbrachte. Danach ging es für rund 30 Jahre wieder in die weite Welt. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Um sein Englisch aufzubessern, schickten Wendels Eltern ihren Sohn zu einer Gastfamilie nach Irland. Wieder zurück in Deutschland, ging es für den anno dazumal 20-Jährigen zum Wehrdienst mit anschließendem Studium der Elektrotechnik in Kiel. „Und da Hamburg in der Mitte von Bremen und Kiel liegt, bin ich da hängen geblieben“, sagt Wendel. Über all die Jahre bestand der Kontakt zur Gastfamilie. Daher wusste der aktuell in Weyhe Lebende auch, dass die gastfreundlichen Iren einen Pub in Delmenhorst eröffnen wollten. Um sich neben dem Studium etwas dazuzuverdienen, bot Björn Wendel seine Hilfe an. Davon auf den Geschmack gekommen, fing er 1996 an, Konzepte für Pubs zu entwickeln. Sechs Läden in Hamburg tragen seitdem seine Handschrift. Nach der Geburt seiner Zwillinge trat Wendel mit seinen Geschäften etwas kürzer. „Meine Frau hatte damals langfristige Verträge und ich konnte da einfach leichter zurückstecken“, beschreibt der Familienvater.

Von den Iren hat Wendel nach eigenen Worten auch die Liebe zum eigenen Produkt gelernt: „Was sie machen, machen sie eigentlich auch immer sehr ordentlich. Das habe ich mir auch abgeguckt.“ Und genau davon sollen ab dem 30. November also auch die Syker profitieren können.