Die rege Runde aus Kulturbeirat, Lehrern und Diepholz' Landrat Cord Bockhop traf sich zum "Schoolmesterdag" im Kreismuseum Syke, um darüber zu beraten, wie man die niederdeutsche Sprache wieder an die Schulen bringen kann. (Janina Rahn)

Syke. Wie das Wort Schoolmester bereits vermuten lässt, geht es um die niederdeutsche Sprache. Insbesondere die Schoolmester, also Lehrer, vor allem diejenigen, die das Platt in die Schulen bringen. Bereits zum fünften Mal veranstalteten der Landschaftsverband Weser-Hunte und die Fachberaterin für die Region und ihre Sprachen an der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Christine Hieronimus, einen sogenannten Schoolmesterdag in den Landkreisen Diepholz und Nienburg/Weser. Die Kreissparkasse Syke unterstützte die Aktion. Also traf man sich am Mittwoch im Kreismuseum Syke.

Die Teilnehmer waren haupt- und ehrenamtliche Lehrkräfte beider Landkreise, die sich für Plattdeutsch in der Schule einsetzen und dieses im Schulalltag etablieren wollen. Es fanden diverse Workshops statt, so einer mit dem Titel „Laat uns mal Theoter spelen“ und ein anderer, der titelte „Mööglichkeiten, Methoden un Tipps för Plattdüütsch in de Sek zwei“. Begleitend zeigten Marianne Ehlers und Renate Poggensee mit ihrem Büchertisch Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit der plattdeutschen Sprache auf. Ziel des Schoolmesterdages ist, sowohl theoretisches Wissen zum Spracherwerb als auch praktische Beispiele für den Schulalltag zu vermitteln. Nach den Workshops fand eine plattdeutsche Führung durch das Museum mit Gisela Greve statt.

Zudem hatten sich Cord Bockhop, Landrat des Landkreises Diepholz, sowie der Kulturbeirat des Landkreises zum Informationsaustausch angekündigt. Denn „wir besuchen immer mal wieder andere Orte mit spannenden Aktivitäten“, sagte Ausschuss-Vorsitzende Edith Heckmann. Der Landrat musste allerdings nach seinem plattdeutschen Begrüßungssatz ins Hochdeutsch wechseln: „Ich hab es nie sprechen gelernt, obgleich man zu Hause Platt sprach – aber eben immer nur am Rande, man wechselte ins Hochdeutsche, wenn andere zuhörten.“ Bei ihm ginge es mit dem Platt schnacken erst nach einem Bier beim Doppelkopf los.

Aber Sprache sei ja ein wichtiger Teil der Kultur, daher wolle man sich mit dem Platt befassen und habe schon im vergangenen Jahr den vierten Schoolmesterdag in Nienburg besucht. Dort allerdings nur sehr kurz; man wolle mehr hören. Und so ergab sich denn auch zu Kaffee und Kuchen ein lebhafter Dialog zwischen den Politikern und den Teilnehmern, also den Schoolmestern.

Eine interessante Frage war, wie man denn das Platt an die Schulen bringen kann, genauer wer die Kosten dafür übernimmt. Da konnte die Landesschulbehörde zusichern, dass es Möglichkeiten gebe. Alles, was man dafür tun müsste, sei einen Antrag zu stellen. Hinzu komme, dass es immer wieder auch Ehrenamtlich gebe. Nach diesen müsste nur aktiv gesucht werden. Zusätzlich betonte sie, wie wertvoll deren Beitrag zum Erhalt der Sprache sei.

Es gibt allerdings auch Sprach-Qualifikationskurse für Lehrer, die die Landesschulbehörde anbietet. Für all diejenigen, die es sich nicht zutrauen, von allein "op Platt" zu schnacken. Es müsse allerdings in den Schulen Interesse da sein, das anzubieten. "Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten", sagte Herbert Fuhs aus Wittmund, Berater für die Region und ihre Sprachen für Berufsschulen. Beispielsweise das "Starter Projekt". Christine Hieronimus meinte: "Es muss ja nicht unbedingt gleich auf den Lehrplan, wenn man in Schulprojekten gemeinsam mit Ehrenamtlichen „Theoter makt“.