Zwei, die sich verstehen: Leiterin der Strings-Musikschule Sara Johnson Huidobro und Unternehmer Horst-Dieter Jobst. Beide können sich vorstellen, in der renovierten Gilde-Festhalle Konzerte zu veranstalten. (Michael Galian)

Bassum. Der Boden ist schon ausgetauscht – helles Vinyl statt dunkler Teppich. Auch die ersten Wände wurden bereits hochgezogen. Ein Flügel steht schon, ebenso wie ein altes Klavier aus dem 19. Jahrhundert. Die Wände werden nun abgeschliffen, damit bald die Tapete folgen kann. Die Arbeiten im Obergeschoss der Gilde-Festhalle an der Eschenhäuser Straße in Bassum laufen auf Hochtouren. Immerhin sollen dort bald Kinder und Jugendliche von der Strings-Musikschule unterrichtet werden. „Das war wirklich gutes Timing“, freut sich Leiterin Sara Johnson Huidobro auf den Umzug vom Bassumer Bahnhof an die Eschenhäuser Straße. Nach den Osterferien findet dort der Unterricht der Musikschule statt.

Schmuckstück: Ein altes Klavier aus dem 19. Jahrhundert hat Jobst zum Umzug als Geschenk gekauft. (Michael Galian)

Im Vorfeld hatte die neue Leiterin mit ihrer Vorgängerin Anna Schulkowski, Bassums Kämmerin Anke Schulz und Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher über einen Auszug von den Räumen im Bahnhof gesprochen. Unter anderem reizte Johnson die Suche nach einer größeren Location, um vor mehr Menschen vorzuspielen. Schulz und Grützmacher waren für die Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft), die als Vermieter der Räume im Bahnhof fungiert, unterwegs und sprachen auch mit Unternehmer Horst-Dieter Jobst, dem die Räumlichkeiten an der Eschenhäuser Straße gehören. „Das passte sehr gut“, finden Johnson und Jobst.

Gut isoliert ist die halbe Miete: Der ehemalige Versammlungsraum des NWDSB wurde einmal durch vier geteilt, sodass gleichzeitig mehrere Schüler unterrichtet werden können. (Michael Galian)

Vor Ort zieht die Musikschule in die ehemaligen Räume des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) ein, verfügt dann über rund 400 Quadratmeter Platz. Derzeit arbeiten die Handwerker an den vier neuen Räumen, die aus dem 200 Quadratmeter großen Versammlungsraum entstehen. In diesen können die Lehrer je nach Instrument dann Einzelunterricht geben – Schlagzeug, Gitarre, Geige sind nur drei Beispiele, wie die Räume genutzt werden. Derzeit sind rund 50 Schüler in der Musikschule angemeldet, „es melden sich immer neue Interessenten“, freut sich Johnson über das Interesse. Zwar müsse sie derzeit die Menschen etwas vertrösten, da die Corona-Lage derzeit wenig zulässt, aber der Vorteil ist: Die Arbeiten gehen zügig voran.

Hell sind sie, die Unterrichtsräume. Bis hier Musikschüler ihr Instrument lernen, vergehen noch ein paar Wochen. Die Arbeiten kommen aber gut voran. (Michael Galian)

„Wir haben vor Ort viel Platz, auch für musikalische Früherziehung“, betont sie. Allein zwei größere Räume stehen dafür zur Verfügung. Das wird ab den Osterferien ein neues Angebot der Schule sein. „Dann können die Kinder auch ordentlich tanzen“, freut sich die Leiterin über die Aussicht auf viel Platz. „Wir haben eine kleine Küche. Das ist praktisch für die Lehrer“, sagt sie und schmunzelt. Auch pädagogische Konzerte oder Workshops lassen sich bald einfacher realisieren.

Noch sitzt niemand am Flügel, der in den neuen Räumen bereits steht. Nach den Osterferien soll der Unterricht an der Eschenhäuser Straße starten. Vorher müssen die Instrumente natürlich alle gestimmt werden. (Michael Galian)

Die Räume im Bahnhof seien etwa halb so groß insgesamt. „Es war sehr knapp“, gibt Johnson zu. Vor allem bei Vorspielen kommen doch ganz gerne Eltern oder Interessierte dazu. Die werden, wenn es die Pandemie wieder zulässt, theoretisch auch im Erdgeschoss des Gebäudes Platz finden. Die Gilde-Festhalle wurde im selben Atemzug renoviert. Der Eingangsbereich ist neu, eine neue Theke hat Platz gefunden, die Stühle stehen noch aufgereiht in der Ecke. Wenn Abstand kein Problem mehr sein wird, dann können bis zu 1000 Menschen dort sitzen und der Musik lauschen. „Bei unseren Festnachmittagen könnten die Kinder auch vorspielen. So können wir beides verbinden“, überlegt Jobst. Damit die Gäste auch alle zur Festhalle kommen können, hat der Bassumer vor, die Parkplatzsituation vor Ort zu verbessern. Insgesamt plant er, dass 300 Parkplätze auf seinem Areal entstehen. „Der Rest muss reifen, die Freunde der Musik sollen sich hier aber wohlfühlen“, betont der Unternehmer.

Da die Gilde-Festhalle noch hinter der Tafel steht, folgen natürlich Hinweisschilder, damit jeder weiß, wo die Festhalle und die Musikschule zu finden sind. Ansonsten befinden sich in unmittelbarer Nähe keine Wohnungen. Gerade für Bläser ist das natürlich ein Vorteil, so gibt es keine Nachbarn, die sich beschweren könnten. „Hier ist es geräuscharm“, sagt Jobst. Dann kann auch mal ein Ton daneben gehen. Sara Johnson Huidobro freut sich auf den Umzug: „Ich bin voll zufrieden.“