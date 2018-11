Hannelore Roitsch-Schröder (rechts) führt Vertreter des Ausschusses für Soziales und Familie durch die Kita Kinder-Reich. Auch die Gruppenräume haben ihre Mankos. (Dominik Albrecht)

Bassum. Ungewohnte Umgebung: Die Sitzung des Bassumer Ausschusses für Soziales und Familie am Donnerstag begann nicht im Sitzungssaal des Rathauses, sondern in der Kindertagesstätte Kinder-Reich. Dort hatte die Leiterin Hannelore Roitsch-Schröder zu einer kleinen Führung geladen, um praxisnah zur Qualitätsverbesserung der städtischen Kindergärten beizutragen.

Offiziell ist das im Dezember 1973 eröffnete Kinder-Reich die größte Kita Bassums. Das wurde aber immer unverständlicher, je mehr Roitsch-Schröder offenbarte, an welchen Ecken und Enden es platztechnisch zwickt. Los ging es in dem von Klettergerüsten und Matten gesäumten Bewegungsraum, der durch seine abgehenden Türen zu den Gruppenräumen sowie dem Mitarbeiterbereich und der Küche der Dreh- und Angelpunkt ist. „Diese Halle darf aber eigentlich kein Bewegungsraum sein, weil sie vom Fußboden her nicht zugelassen ist. Daran erinnert uns der Medi-Tüv jedes Mal wieder“, mahnte Roitsch-Schröder.

Der überschaubare Mitarbeiterraum, das nächste Ziel, war früher ein Gruppenraum für die Lütten. „Damals hatten wir uns schon bei Herrn Stötzel beklagt, dass der ursprüngliche Mitarbeiterraum nur 15 Quadratmeter groß war“, erinnerte sich Roitsch-Schröder. Noch schwieriger macht die Lage, dass hier nicht nur die Mitarbeiter einen Platz finden sollen. „Das ist der einzige Raum für Vorbereitungen, für Elterngespräche und um mit Vorschulgruppen zu arbeiten“, zählte die Leiterin auf. Hinzu komme eine ebenfalls untergebrachte Arbeitsecke für die Sprachförderkräfte. So biete sich hier vielmehr ein Multifunktionsraum, der „überhaupt nicht mehr zeitgemäß“ sei. „Im Vergleich mit anderen Kindergärten sind wir schon ein bisschen hinterm Mond“, das schonungslose Urteil.

Nicht weniger setzte sich Hannelore Roitsch-Schröder für einen neuen Ruheraum in der Kita ein. Die Ganztagsgruppe erhalte eine Betreuung von 7 bis 17 Uhr. „Alle Eltern können sich vorstellen, was das für ein Kind bedeutet“, gibt sie zu bedenken. Die Kids seien schon ab mittags erschöpft. Das führe dazu, dass sie aggressiv und quengelig werden. Abhilfe könnte besagter Ruheraum schaffen – ein Ort zum Zurückziehen, Schlafen, Lesen, Musikhören.

Und da hört der Wunschzettel noch nicht auf. Bei den Gruppenräumen fehlen Möglichkeiten, etwas zu basteln. „Die Gruppenräume sind nicht groß, aber sie entsprechen leider den gesetzlichen Anforderungen“, sprach die Pädagogin aus Hannelore Roitsch-Schröder. Außerdem fehlen Wickelmöglichkeiten. „Das war früher kein Problem, weil sowieso kein Kind in den Kindergarten durfte, das nicht trocken war“, holte Roitsch-Schröder aus. Das sei heutzutage anders. Letzter Halt: Küche. Hier sorgt Heidrun Brinkmann täglich für 230 volle Kindermägen. Und sollte bald auch noch die Grundschule Bramstedt versorgt werden, kommen 30 Portionen drauf. „Frau Brinkmann ist zwar sehr genügsam. Sollten wir umbauen, sollten wir die Küche aber auch mit in den Blick nehmen“, fügte der erste Stadtrat Norbert Lyko an.

Wieder im Sitzungssaal unterstrich Birthe Bolte von der Stadtverwaltung die Eindrücke mit Fakten. Mehr als 100 Kinder besuchen das Kinder-Reich. Dazu kommen Krippenkinder und 25 Mitarbeiter. „Plus Eltern, plus Therapeuten und mehr“, so Bolte. Und für diese Kinder gibt es einen Ruheraum für sieben Kinder. „Da findet also ein regelrechter Schichtdienst statt, damit die Kinder zur Ruhe kommen“, spitzte Bolte zu. Zudem sei der Stressfaktor für die Erzieher aufgrund der vielfältigen Aufgaben wie Elternarbeit, vorschulische Sprachförderung und Gruppenvorbereitungszeit sehr hoch. Abhilfe könne das Einplanen einer zusätzlichen Wochenstunde pro Gruppe schaffen. Kostenpunkt: 27 000 Euro jährlich.

Verbesserungsbedarf gebe es außerdem bei der personellen Stärkung in Vertretungsfällen. Laut niedersächsischem Kultusministerium sollten 10,2 Vertretungskräfte in Vollzeit zur Verfügung gestellt werden, sind keine Zeitarbeiter zur Hand. Das habe bisher geklappt, aber: „Im letzten Jahr haben wir nicht eine Zeitarbeitskraft bekommen, weil der Markt leer gefegt ist.“ Die Lösung: zwei Vollzeitstellen im Vertretungspool – macht 110 600 Euro jährlich. Ein dritter Ansatz wäre die Auslagerung von zwei Gruppen zur Entlastung. Dies könne entweder über einen Neubau oder einen Anbau an das Kinder-Reich realisiert werden.

Schneller ginge es mit Mobilbauten. Diese könnten auf das Gelände der Krippe an der Manfred-Krause-Straße stehen. Und zwar schon zum 1. August 2019. Allerdings fallen dafür wieder sechsstellige Beträge an. „Und es ist eine Überlegung, ob andere Anbieter vielleicht noch Plätze schaffen können, wie es der Lukas-Kindergarten mit Erfolg getan hat“, regte Birthe Bolte an. Norbert Lyko bestätigte, dass Mobilbauten die Enge entzerren können, aber: „Wir tun uns schwer, ein Mietmodell vorzuschlagen, bei dem wir für vier Jahre 500 000 Euro auf den Tisch legen müssen. Das tut uns in der Seele weh.“ Zustimmung von den Politikern. Und ein Anbau? Diese Frage hat sich die Verwaltung auch schon gestellt. Nach einer ersten Begehung wurden sehr wackelige 800 000 Euro kalkuliert. An einen Neubau wollte sich die Verwaltung derweil gar nicht herantrauen. „Das ist wahrscheinlich zu teuer. Wenn sie das möchte, soll das die Politik selber vorschlagen“, so Lyko.

Der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Falck (Bürgerblock) warf die Idee ein, eine leere Immobilie zu erwerben, um kurzfristig reagieren und auslagern zu können. „Und wenn man sich dann einig ist, führt man beides wieder zusammen und die Immobilie wird anders weitergenutzt.“ Erste Recherchen brachten Falck auf ein geeignetes Gebäude in der Kornstraße für 398 000 Euro. „Das ist preiswert und lässt alle Möglichkeiten offen.“ Helmut Zurmühlen (parteilos) knüpfte an Birthe Boltes Vorschlag an, anderen Trägern den Betrieb einer zweigruppigen Kita schmackhaft zu machen: „Das sollte geprüft werden, bevor wir viel Geld in neue Gebäude setzen und anschließend alles zurückrufen.“ Dorit Schlemermeyer (SPD) machte Nägel mit Köpfen: „Eigentlich wollen wir den großen Wurf: einen Neubau.“ Dennoch ging sie mit Jürgen Falck d’accord. „Damit haben wir etwas Ordentliches.“

Folgender einstimmig angenommener Beschlussvorschlag wurde formuliert: A. Die bestehende Kita Kinder-Reich erhält ab dem 1. Januar 2019 eine Wochenstunde zusätzliche Vorbereitungszeit. B: Der Vertretungspool wird nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 um zwei weitere Vollzeitstellen aufgestockt. C: Es werden zwei Gruppen aus der Kita Kinder-Reich ausgegliedert. Das Kinder-Reich wird dann auf einen guten bedarfsgerechten Standard gebracht. Die zwei Gruppen werden als Außenstelle in einen zu erstellenden und erweiterungsfähigen Neubau ausgegliedert. Parallel soll der Ankauf und Umbau geeigneter Immobilien im Stadtgebiet geprüft werden.