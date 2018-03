Syke. In der Syker Kindertagesstätte Wundertüte werden die Kinder an jedem Besuchstag von den Erziehern mit einem tollen Programm überrascht. Damit die Verteilung der Kindergarten- und Krippenplätze in der Stadt Syke aber nicht auch ein Griff in die Wundertüte wird und womöglich böse Überraschungen bereithält, hat Claudia Prößler dem Generationen-Ausschuss ein umfassendes Konzept für die Kinderbetreuung vorgelegt. Die Planung der Leiterin des Fachbereichs „Bildung und Generationen“ begrüßten am Mittwochabend alle Ausschuss-Mitglieder.

Die Kommunalpolitiker unterstützen fünf Veränderungen in der Kita-Landschaft. Zum einen soll die Lebenshilfe Syke bereits ab dem 1. August die Trägerschaft der Kindertagesstätte Hokus Pokus übernehmen. Der Hintergrund: Auf dem Gelände vor der Kita Hokus Pokus entsteht eine neue Kindertagesstätte, die den Mobilbau ersetzt. In der neuen Kita werden neben zwei Krippengruppen und einer Kindergarten-Integrationsgruppe auch zwei heilpädagogische Gruppen untergebracht. Die Räume sind jedoch nicht zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 fertig. Die Kinder, die ab dann in der Kita Hokus Pokus betreut werden, ziehen in die neuen Räume. Damit für sie der Übergang leicht fällt, soll die Kita Hokus Pokus frühzeitig in die Trägerschaft der Lebenshilfe übergehen.

Des Weiteren sind sich Prößler und der Ausschuss einig, dass in der Kita Sonnenstrahl (Syke-Mitte) zum August eine Regelkindergarten-Gruppe eingerichtet werden soll. Es ist geplant, dass eine Integrationsgruppe gestrichen wird. Aufgelöst werden soll auch die Spielgruppe der DRK-Kita Sternenhimmel. „Es gab keine Anmeldungen für diese Gruppe“, begründete Prößler.

Sie beabsichtigt, dass in der neuen Kita Heiligenfelde eine Krippen- und eine Kindergarten-Integrationsgruppe ins Leben gerufen wird. Ihr zufolge gibt es derzeit keinen starken Bedarf an Krippenplätzen in Syke-Süd, der die Gründung von zwei weiteren Krippengruppen in der Kita Heiligenfelde rechtfertigen würde. Mit der Krippengruppe in der Kita Tom Sawyer und einer neuen Gruppe in Heiligenfelde werde der Bedarf gedeckt. In Syke-Süd hätten die Erzieher aus den Kitas Tom Sawyer in Wachendorf und Abenteuerland in Henstedt jedoch seit vielen Jahren die maximal möglichen 25 Kinder pro Gruppe betreut. Und ohne weitere Kindergarten-Gruppe werde das auch künftig so sein. Um diese Einrichtungen zu entlasten und den Ratsbeschluss – nach dem höchstens 22 Kinder in einer Kindergarten-Gruppe beaufsichtigt werden sollen – umzusetzen, sei die Einrichtung einer Kindergarten-Integrationsgruppe sinnvoll. Die Leiter der Kitas in Wachendorf und Henstedt würden die Planung unterstützen. Zudem sei Syke-Süd der einzige Bereich, in dem keine Betreuung von Integrationskindern angeboten wird.

Abschließend stimmte der Ausschuss mit Prößler in dem Punkt überein, dass die Verwaltung die Einrichtung einer zweigruppigen Kita in Syke-Nord prüfen soll – spätestens zum Kindergartenjahr 2019/2020. Nach Angaben von Prößler gibt es in Syke-Nord einen großen Bedarf an Krippenplätzen. Im vergangenen Jahr sei dieser in anderen Stadtbereichen gedeckt worden, indem 60 neue Plätze geschaffen wurden. Nun müsse aber auf den Anstieg in Syke-Nord reagiert werden. Es solle zudem vermieden werden, dass zu viele Kinder aus Syke-Nord Kitas in anderen Stadtteilen besuchen. Jürgen Schmock (FWG) war von den Plänen Prößlers angetan. Er sagte: „Es wird deutlich, wie gut wir aufgestellt sind.“ Prößler kündigte an, dass die Stadt die Kita-Bescheide am 22. März an die Eltern verschickt. Der Rat der Stadt entscheidet am 15. März, ob die Kita-Pläne umgesetzt werden.