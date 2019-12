Juraj Sivulka zeigte den Besuchern neue und meist unbekannte Seiten Erich Kästners auf. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. In einem sehr schummrigen Ambiente erlebte die gut gefüllte Bartholomäuskirche in Barrien mal wieder einen unterhaltsamen Abend mit Juraj Sivulka. Am Freitagabend hieß sein Thema „Stationen eines Lebens: Erich Kästner“ (1899-1974). Mit vielen Details aus dem Lebenslauf des bekannten Dresdners unterhielt der Lehrer und Erzähler sein Publikum. Des Mannes, der den meisten Gäste zumindest wegen seiner erfolgreichen Kinderbücher „Emil und die Detektive“ oder „Pünktchen und Anton“ etwas sagte. Oder möglicherweise auch durch seine spitzzüngigen Poeme, seine gesellschaftskritischen Beiträge und messerscharfen Analysen der damaligen Situation im Faschismus.

Mit größtenteils auswendig vorgetragenen Texten, mit Ausschnitten aus Kästners Poesie und Prosa, fesselte der Wahl-Barrier Sivulka in der sehr dichten Atmosphäre seine Zuhörer. Mit dabei war auch seine Tochter Lara, die ebenfalls kurze Stücke vorlas oder vortrug. Für die musikalische Vertiefung sorgte zum wiederholten Male Tim Luis Kloth an der Orgel mit etlichen altbekannten Stücken, mal ganz anders interpretiert vom jungen Organisten.

Buchautor und Dichter, Journalist und Publizist, Kriegsgegner, Frauenheld und Intellektueller – die Reihe von Kästners Aktivitäten ließe sich noch lang fortsetzen. Zuvor jedoch erfuhr das gespannt lauschende Publikum, wie sich Kästner in einer Kindheit bei unglücklichen Eltern – wobei er außerehelich gezeugt worden sein soll – immer stärker seiner Mutter verpflichtet fühlte. Die er schließlich so in den Mittelpunkt rückt, dass Kästner zu keiner anderen tragenden Beziehung fähig ist. Früh schon macht er seine Prüfungen und Abschlüsse und mit knapp 14 Jahren besucht er bereits ein Lehrerseminar. Alle seine Briefe begannen mit „Liebes Muttchen“. Und er erkannte, dass er für sie das Wichtigste im Leben war: „… sie setzte alles auf eine Karte, diese Spielkarte war ich.“

Der Erste Weltkrieg beendete diese Karriere, dafür promovierte er später zum Doktor der Philosophie und begann dann noch ein Studium der Jurisprudenz. Immer wieder wurde allerdings bei Sivulkas Lese- und Rezitationsabend deutlich, dass das Kästner’sche Leben wahrlich nicht so fröhlich war. So passte also das Halbdunkel im Gotteshaus, nur knapp erleuchtet vom Weihnachtsbaum und einigen Kerzen auf der Kanzel. Sowie die Leinwand mit Fotos, Text- und Gedichtpassagen.

Immer wieder zeigte Kästner glasklar die Missstände in der Gesellschaft auf - die bekanntermaßen zu der Zeit immer brauner wurde. Manches Mal griff der kritische Journalist zu einem frivolen Unterton, für den er dann sogar aus seinem Job bei der Zeitung flog. In diesem Fall im Jahr 1927 für sein Gedicht „Nachtgesang des Kammervirtuosen“, das er zu Ehren Beethovens geschrieben hatte. Richtig tragisch wurde es, als seine und viele andere Bücher – außer die Kinderbücher – 1933 verboten und öffentlich verbrannt wurden.

Bei dem Gedicht „Einsam bist du sehr alleine – und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit“ konnten wahrscheinlich viele mitsprechen. Sicherlich erfuhr der eine oder andere aber so manches, was eher unbekannt war; so das Gerücht um die uneheliche Herkunft Kästners, angeblich ist der jüdische Arzt Emil Zimmermann sein Erzeuger gewesen. Für seine „Sachliche Romanze“, ein lakonisches Gedicht über ein Paar, das sich nach acht Jahren trennt, nahm er sein eigenes Liebesleben als Vorbild. Er hatte unzählige Liebesaffären, starb aber völlig vereinsamt. Offensichtlich sehr angetan waren die Besucher dieses aufschlussreichen Abends. Gerhard Eichhorst aus Bremen fasste es zusammen: „Ich bin begeistert, das haben sie toll gemacht, sowohl Juraj, den ich vom Schachklub kenne, als auch der Musiker an der Orgel.“