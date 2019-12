Fast wie zu Hause: Beim Format "Poetry am Gleis" machten es sich die Künstlerinnen und Künstler auch auf der Bühne bequem. Ihre Texte regten das Publikum zum Mitdenken an. (Vasil Dinev)

Syke. Eine braune, gemütliche Ledercouch, Teelichter auf den Tischen, ein prall geschmückter Tannenbaum und das Ganze untermauert durch ein orangefarbenes und gedämmtes Licht im Hintergrund: das Bühnenflair der Wohnzimmeratmosphäre gab es exklusiv neben vorbeifahrenden Zügen im Format „Poetry am Gleis“ zu sehen und zu hören. Hier gönnten sich zahlreiche Besucher in vollen Zügen Poetry Slam im Kabarett-Tempel Gleis 1 im Syker Bahnhof. Wie im vollen Zug wurde gestampft, geklatscht, gelacht und gestaunt – und das hauptsächlich vom Publikum.

Zunächst musste eine Regel beachtet werden für das Slam-Event: Die Künstler tragen keinen Slam vor, sondern Texte. Denn „man geht ja auch nicht ins Kino und schaut sich Kino an, sondern man schaut sich einen Film an“, erklärte Simeon Preuß, Moderator und selbst Künstler an diesem Abend. So erschienen vier wunderbare Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne und trugen ihre Texte der Poesie vor, sowohl im Duo als auch solo.

Das Format „Poetry am Gleis“ unterscheidet sich aber von anderen Slam Veranstaltungen: „Die Besonderheit ist der fehlende Wettbewerb“ erklärt Marco Lange, Chef und Programmleiter von 360 Grad Performance. Bereits mit dem Bremer „Slammer Filet“ hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht und probiert sich nun an einem neuen Pilotprojekt. Ihre Ursprünge finden sich in Weyhe. Mittlerweile sind sie ortsunabhängig mit dem Projekt Slam für das Umland. Was viele nicht wissen: Das Programm ist lebendig, da die Slammer ständig wechseln. „Das macht das Ganze so interessant“ führt Lange weiter fort.

Das Sing-Songwriter-Duo „Sommertag“, bestehend aus den Zwillingen Birdy und Inke Sommerlang, führte am Sonnabend durch seine musikalische Darbietung besinnlich durch den Abend. Die Wahl ihres gemeinsamen Namens hat einen bestimmten Grund. Nämlich den, um zu übertönen, dass sie sehr viele melancholische Lieder spielen. Für Traurigkeit blieb allerdings nicht viel Zeit an diesem Abend, denn sowohl Moderator Simeon Preuß als auch das Duo „Die Fabelstapler“ mit Phiedrich Chiller und Markus Becherer heizten dem Publikum ordentlich ein.

Alle Texte hatten aber eines gemeinsam: Sie waren gesellschaftskritisch und regten zum Denken an. Dabei ging es auch um tiefer gehende Themen, wie die Verspätungen der Deutschen Bahn, aber auch um den Hashtag „Wir sind mehr“. Alle Texte mussten auch selbst geschrieben sein, das ist eine weitere Regel dieses facettenreichen Slamevents. Das war natürlich kein Problem für alle Anwesenden, denn schließlich sind sie echte Künstlerinnen und Künstler und schon seit geraumer Zeit in der Slam-Szene unterwegs.

Letztlich war für jeden Besucher etwas dabei. Und falls nicht, machte die Moderation darauf aufmerksam, „dass es nicht lange dauert, bis der oder die nächste auf die Bühne tritt“. Das Publikum war sich allerdings einig, dass keinem die Zeit geraubt, sondern nur Zeit geschenkt wurde. Und das ist ein schönes Geschenk, sowohl für die Slammer als auch für die Zuschauenden.

Das Format wird an zwei weiteren Terminen in bewährter Bahnhofsatmosphäre weitergeführt. Die Fahrdienstleiter beziehungsweise das Moderationsteam mit Herrn Butte und Herrn Buß erwarten Interessierte bereits am 28. Februar, beginnend um 20.15 Uhr im Kulturbahnhof Cloppenburg. Tags darauf ist das Format ab 20 Uhr zu Gast im Bahnhof Sudweyhe.