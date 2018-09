Hier soll demnächst statt einer Ampel eine Markierung zur Überquerung aufgemalt werden. (Janina Rahn)

Syke-Heiligenfelde. Der Ortsrat Heiligenfelde hat bei seiner Sitzung am Dienstag ein ganz schönes Fass aufgemacht. Und damit sind nicht nur die Frischgezapften gemeint, die unter den anwesenden Bürgern verteilt wurden, sondern auch ein Thema auf der Tagesordnung, mit welchem sich sicherlich viele Autofahrer und gerade Heiligenfelder identifizieren können. Es ging nämlich um eine potenzielle Ampel für die Kreuzung Bundesstraße (B) 6 /Unter den Eichen/Heiligenfelder Straße.

Es sei ja schon des Längeren beschlossen gewesen, begann Heiligenfeldes Ortsbürgermeister Wilken Hartje (CDU) seine Einführung, dass bestimmte Radfahrquerungen rot markiert werden sollten. Dies sollte eigentlich auch schon geschehen sein, zog sich aber wegen der Witterung hin. Diesbezüglich sei auch schon mit Frank Dannemann von der Straßenmeisterei gesprochen worden. „Er hat aber gesagt, dass er von den Querungsmarkierungen nicht viel hält“, erklärte Hartje weiter. Die Farbe koste viel Geld und wasche sich schnell wieder ab. Stattdessen soll Dannemann angeregt haben, eine Ampel an der Kreuzung Unter den Eichen/B6 aufzustellen. Gerade morgens sei es sehr schwierig, aus Neubruchhausen oder der Heiligenfelder Straße aus jeweils nach links auf die B6 abzubiegen, auch die Schüler hätten es morgens nicht leicht, auf die andere Straßenseite zu kommen. Der Ortsbürgermeister seinerseits gab zu, dass er kein „Ampel-Fan“ ist, eine Ampel könnte aber gerade im Frühverkehr für eine Entspannung sorgen. Doch was mögen seine Ortsrats-Kollegen dazu denken? Das galt es am Dienstag, in Erfahrung zu bringen.

Zur Not aus eigener Tasche

Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, zum ersten Mal im Heiligenfelder Ortsrat zu Besuch, erinnerte daran, dass vor drei Jahren bereits ein Antrag für eine Ampel an besagter Kreuzung zur Landesstraßenbaubehörde geschickt wurde – mit negativer Antwort. „Damals wurde gesagt, dass die Verkehrszahlen – auch wenn sie unbestritten hoch sind – über den Tag nicht so viel hergeben, dass es sich lohnt, eine Ampel zu errichten“, erklärte Laue. Vonseiten des Straßenbaulastträgers war also erst einmal keine Hilfe zu erwarten. Sollte der Ortsrat nun aber eine Ampel für nötig halten, müssten die Kosten dafür – rund 25 000 Euro – in den Syker Haushalt aufgenommen werden. Suse Laue empfiehlt, an einigen Stellen rote Fahrbahnmarkierungen aufzutragen, namentlich an der Clueser Straße und Königstraße. Zugleich ist sie sich bewusst, dass die Schüler dadurch noch lange nicht gesichert sind: „Letztendlich ist die Markierung ebenerdig auf der Fahrbahn, und die Warnfunktion verbraucht sich irgendwann.“

Sollte Heiligenfelde der Straße eine schmieren wollen, könnte das immerhin von der Stadt selber übernommen werden. Letztes großes Aber: Das ganze Prozedere sollte man laut Suse Laue erst in Gang setzen, wenn die anstehenden Arbeiten an der B6 vom Tisch sind. Ab Montag, 24. September, soll nämlich ab der Ortsdurchfahrt Heiligenfelde in den Richtungen Ochtmannien und Clues Fahrbahnerneuerungen angegangen werden – inklusive Vollsperrungen (mehr dazu in der morgigen Ausgabe). „Da wird es auch zwischendurch zu einer Vollsperrung kommen. Erst, wenn das fertig ist, macht es Sinn, Farbe auf die Fahrbahn zu bringen“, fand Suse Laue.

Reinhard Hansemann (FDP) war sichtlich verwundert, dass sich Frank Dannemann für eine Ampel ausgesprochen hat. „Eigentlich kommt er aus Heiligenfelde und müsste wissen, wo der Schulweg lang geht.“ Für Hansemann nämlich an der B6 entlang und über die Querung an der Königstraße. „Das hat schon seinen Grund. Und zwar, dass man eben nicht die Kinder durch die Heiligenfelder Straße fahren lassen muss, weil da die Raiffeisen-Genossenschaft und erheblicher Verkehr sind“, zeigte er deutlich auf. Mit einer Ampel an der Kreuzung Unter den Eichen/B6 sei niemandem geholfen. Und überhaupt habe Heiligenfelde mit insgesamt fünf Verkehrsinseln ja wohl genügend Querungsmöglichkeiten. „Der Verkehr ist nun einmal mehr geworden. Und wir haben aus der Steinheide bereits Anfragen von Eltern bekommen, weil ihr Kind von dort aus schwer zur Schule kommt“, warf Wilken Hartje ein. Er sieht in einer potenziellen Ampel auch eine Möglichkeit zur Geschwindigkeitsreduzierung. Ein Anwohner merkte auch ohne Einwohnerfragestunde an, dass Kinder nicht nur zur Grundschule möchten, sondern durchaus auch zur Bushaltestelle Unter den Eichen, um die umliegenden Schulen zu erreichen.

Auch Ralf Seedorf teilte die Meinung seines Parteikollegen Reinhard Hansemann nicht. Bisher müsste man sich laut Seedorf von Neubruchhausen kommend stets „langsam an die B6 herantasten“. Häufig müsse man so weit vorfahren, um etwas sehen zu können, dass man den Radweg blockiere. „Und wenn dann Kinder kommen, steht man da. Hinter einem stehen die nächsten Autos, und nach vorne geht's wegen des Verkehrs auch nicht“, sagte Seedorf. Einer Ampel würde er daher nicht widersprechen. Gleiches dachte Manuel Schulenberg (CDU): „Ich muss dir, Reinhard, leider absolut widersprechen. Ich fahre den Weg jeden Tag. Ich habe mal gemessen, und im Abendverkehr steht man mindestens eineinhalb bis zwei Minuten.“ Sollte sich die Idee einer Ampel nicht durchsetzen, sprach sich Schulenberg für eine Bedarfsampel aus. So hätten Schüler eine Möglichkeit, sicher von A nach B zu kommen. „Sollte das auch nicht möglich sein, könnte man über einen Zebrastreifen nachdenken, damit wir wenigstens irgendetwas haben“, schloss der Christdemokrat.

Am Ende waren sich die sechs Ortsratsmitglieder einig, zunächst die Fahrbahn-Markierungen abzuwarten und zu schauen, ob sich alle Beteiligten damit gut aufgehoben fühlen. Falls nicht, soll für den Haushalt 2020 ein entsprechender Antrag auf eine Ampel gestellt werden. „Wir warten die Markierungen ab. Aber ich kann trotzdem versprechen, dass wir das Thema nicht vergessen“, zeigte sich Wilken Hartje entschlossen. Er wolle nicht, dass über eine Ampel diskutiert werde und das Thema später vom Tisch falle. Für ihn stand fest: „Wir diskutieren darüber und dann kommt sie. Entweder, weil die Zahlen dafür sprechen. Oder aber, weil der gesamte politische Rat in Syke die Notwendigkeit sieht. Lasst uns den ersten Schritt machen. Aber dann machen wir auch den zweiten, falls es nichts taugt.“