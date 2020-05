Bassum. Er war schon ein wenig sonderbar, dieser Montagabend. Normalerweise hätte für eine Veranstaltung, zu der 126 Menschen kommen, ein ganzer Saal gemietet werden müssen. Aber wegen des Coronavirus verändert sich gerade die Definition von „normal“. Und so verändern sich auch die Veranstaltungsformen. Daher hatte die Bassumer CDU für Montagabend zu einem Livestream eingeladen, dem ersten von dreien. Diese sollen unterschiedliche Themen behandeln. Zum Auftakt war die Wirtschaft an der Reihe.

Und bei ihr steht die Stadt Bassum aktuell vor einer großen Herausforderung. Das zeigte Bürgermeister Christian Porsch in seinem Redebeitrag. Zwar bedankte er sich bei den Bürgern für ihr Aushalten und freute sich über die Lockerungen, die mittlerweile erfolgt sind. Dennoch sagte er, dass „für das zweite Quartal die Einkommen einbrechen“. Bis jetzt geht die Verwaltung davon aus, dass 1,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer fehlen. „Das haut uns ins Kontor“, gab er zu. Hinsichtlich der geringeren Einkommenssteuer sagte er, dass „wir das bald deutlich spüren werden“. Grund dafür seien etwa Entlassungen und Kurzarbeit. Die Stadt wird reagieren und rund drei Millionen Euro weniger in diesem Jahr investieren als geplant. Die Arbeiten werden, wie berichtet, auf die Folgejahre verteilt. „So versuchen wir, der Krise Herr zu werden.“

Gleichzeitig lobte der Bürgermeister den Livestream als ein „sehr interessantes Format“. An diesem Abend redete nicht nur er, sondern auch die übrigen Gäste (CDU-Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig, Modehaus-Geschäftsführer Michael Maas, Theo Lentz von der Zahnradfabrik Stelter) nicht vor einer versammelten Halle, sondern mit einer Kamera. In den Räumen der Firma Video-Art wurden in bester Talkshow-Manier mehrere Räume so hergerichtet, dass nicht nur der Abstand gewahrt blieb, sondern auch Abwechslung herrschte. Denn schließlich ist es für den einen oder anderen mühsam, länger als eine Stunde aufzupassen, wenn nur eine Perspektive und ein Bild zu sehen ist. „Wir können uns gerade nicht direkt treffen und müssen neue Formen finden“, begann der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer. Mit seiner Parteikollegin Lena Tasto und seinem -kollegen Michael Gillner (Geschäftsführer von Video-Art) führte er durch den Abend und beantwortete Fragen, die vorher eingeschickt oder direkt gestellt werden konnten.

Es gab Platz für Fragen

Diese drehten sich darum, wie Bassum neue Firmen anlocken möchte, warum nicht im Bassumer Kerngebiet gebaut wird oder ob alte Bauten abgerissen werden und Platz für neue machen. Während Christian Porsch sagte, dass derzeit nicht genug Plätze verfügbar seien und „Karrenbruch“ noch ausstehe, bräuchte ein neues Gebiet etwas mehr Zeit. Michael Gillner betonte, dass nicht nur die CDU, sondern alle Parteien „Bassum für die Zukunft fit machen“ wollen. Dabei komme es auch auf die Dörfer an. Allerdings solle sich auch etwas in der Stadt selbst tun, dabei verwies er auf das Innenstadt-Konzept, das im August vorgestellt wurde (wir berichteten) und derzeit weiterentwickelt wird.

Das wird die CDU für die nächsten beiden Abende (20. Mai ab 18 Uhr: Ehrenamt und Vereine; 25. Mai ab 19 Uhr: Bildung und Betreuung) ebenfalls tun. Auch wenn der erste Livestream erstaunlich gut funktionierte. Hin und wieder gab es kleine technische Probleme, darüber hinaus waren die Bilder scharf, die Mikros taten ihren Dienst. Nur der eine oder andere Gast sollte über eine iPad-Halterung nachdenken. Ansonsten: Schöne Zimmerdecke, Herr Knoerig!