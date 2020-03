Landkreis Diepholz

Polizei ermittelt nach vermutetem Diebstahl von Schutzmasken

In einem Krankenhaus in Sulingen sind 1200 Schutzmasken gestohlen worden. In der Klinik sei bei einer Überprüfung aufgefallen, dass 20 Packungen der Masken fehlten.