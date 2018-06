Bassum. Beim Rückwärtsfahren hat ein Transporter ein parkendes Auto beschädigt. Danach flüchtete der Unfallverursacher, doch der Polizei gelang es mit Hilfe einer Zeugin, den Fahrer zu ermitteln. Er muss sich auf ein Strafverfahren einstellen, wie die Beamten mitteilten. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz war der Transporterfahrer am Mittwoch etwa 20 Meter rückwärts gefahren und gegen das Auto geprallt, das in Bassum an der Straße Zum Jedenbruch stand.