Bassum. Die Polizeistation Bassum sucht einen unbekannten Fahrer eines schwarzen VW, der nach einem Unfall mit einer Radfahrerin geflüchtet ist. Darauf wies die Polizeiinspektion Diepholz am Donnerstag hin. Zu dem Unfall kam es laut den Beamten folgendermaßen: Die Radlerin war am Montag gegen 17 Uhr auf der Bremer Straße in Bassum unterwegs. Gleichzeitig bog der unbekannte Fahrzeugführer von dem Aldi-Parkplatz auf die Bremer Straße ab. Die Radfahrerin wich dem VW-Fahrer aus und stürzte dabei. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten der Polizei in Bassum telefonisch unter der Rufnummer 0 42 41 / 80 29 10 entgegen.