Spezialisten sind vor Ort, um die Wohnung zu untersuchen. (Björn Hake)

Die Polizei hat im Laufe des Donnerstagnachmittags in einer Wohnung an der Bahnhofstraße in Syke eine Leiche gefunden. Die Beamten waren eigenen Angaben zufolge einer Vermisstenmeldung nachgegangen und hatten dazu die benannte Wohnung aufgesucht. Ob es sich bei dem toten Mann um den Mieter der Wohnung handelt, war zu Druckbeginn noch nicht klar. Auch die Todesursache konnten die Ordnungshüter nicht klären; ein Tötungsdelikt konnte allerdings noch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und war am Donnerstag mit Spezialisten zur Tatortaufnahme und Spurensuche in der Wohnung.