Die Polizei hat am Wochenende zwei Corona-Partys beendet (Symbolbild). (Björn Hake)

Zwei Corona-Partys hat die Polizei am Wochenende in Bassum beendet. Im ersten Fall waren die Beamten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend wegen einer Ruhestörung an die Börder Straße gerufen worden. Vor Ort stellten sie eine private Party fest, auf der gegen die geltenden Corona-Bestimmungen verstoßen wurde, so die Polizei. Gegen die anwesenden 13 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Feier wurde aufgelöst.

Am Sonnabend stellte die Polizei dann bei einer Überprüfung auf dem Bassumer Sportplatz gegen 19.20 Uhr eine Corona-Party mit elf Personen fest. Auch hier leitete sie gegen alle anwesenden Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und löste die Feier auf.