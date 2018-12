1:0 für die Polizei: Der 21-Jährige konnte von den Ordnungshütern gestellt werden. (Björn Hake)

Syke-Okel. Eine kleine Verfolgungsjagd hat sich ein 21-jähriger Motocross-Fahrer am Sonnabend in Okel mit der Polizei geliefert – und die Polizei hat gewonnen. Die genauen Umstände klärt der Polizeibericht auf. So meldete ein Zeuge gegen 13.30 Uhr eine Motocross-Maschine, die unberechtigt auf dem Gelände des Modellflugplatzes in Okel fuhr. Dabei wühlte die Maschine den Boden auf und beschädigte den Platz. Als der Kradfahrer vor Ort den Funkstreifenwagen erblickte, flüchtete er über einen Feldweg, nahm eine weitere Person als Beifahrer mit auf die Motocross-Maschine auf und setzte seine Fahrt in Richtung Sportplatz fort. Dort verlor sich zunächst seine Spur.

Im weiteren Ermittlungs- und Fahndungsverlauf konnte der Fahrzeugführer, ein 21-Jähriger aus Okel, ermittelt werden. Er fuhr die Maschine ohne Zulassung und ohne Versicherung, teilen die Beamten mit. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Darüber hinaus sucht die Polizei nach einer Spaziergängerin, die während der Fahndung an der Straße Zum Busch in Höhe des dortigen Sportplatzes kurz zu der flüchtenden Motocross-Maschine befragt wurde. Die Frau wurde von dem 21-jährigen Motocross-Fahrer fast erfasst, heißt es. Die Frau wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 91 15 mit der Syker Polizei in Verbindung zu setzen.