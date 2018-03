Bassum. Nach einer Unfallflucht an der Bahnhofstraße in Bassum sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Anlieferzone für Lastwagen gegen eine Seitenwand aus Metall. Dadurch richtete er nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro an – in der Zeit zwischen Mittwoch, 21. März, um 0 Uhr und Dienstag, 27. März, um 10 Uhr. Bürger, die den Unfallverursacher gesehen haben, sollen sich unter Telefon 0 42 41 / 80 29 10 bei der Polizei Bassum melden.