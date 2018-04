Twistringen. Einen Schaden von etwa 500 Euro hat ein Autofahrer an einem Zaun einer Firma an der Industriestraße in Twistringen verursacht. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Laut Polizeibericht ereignete sich das Geschehen in der Zeit zwischen Sonnabend um 15.30 Uhr und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr. Die Polizei in Syke sucht Zeugen für die Tat und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.