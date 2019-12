Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe. Zu zwei Einbrüchen ist es in den vergangenen Tagen in der Gemeinde Weyhe gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde irgendwann im Zeitraum von Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße Lange Reihe eingebrochen. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür. Auch in der Straße Lange Straße in Kirchweyhe verschafften sich am Dienstag zwischen 15 und 21 Uhr noch unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster im ersten Obergeschoss Zutritt zu einem Haus. Durch einen Tisch und Stuhl, die auf der Terrasse standen, gelangten sie an das obere Fenster, so die Beamten. Sämtliche Räume des Hauses wurden durchsucht. In beiden Fällen kann noch nicht gesagt werden, ob Diebesgut erlangt wurde, berichtet die Polizei weiter. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.