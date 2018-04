Twistringen. Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem Auto verursacht. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz stand der PKW am Freitag von 6.55 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Lindenstraße in Twistringen. In dieser Zeit soll der Unbekannte eine Delle in die Heckschürze des Wagens gefahren haben. Das Polizeikommissariat Syke sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 melden sollen.