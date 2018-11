Syke. Ein an der Berliner Straße in Syke abgestelltes Auto ist am Donnerstag von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Wie die Polizei wissen lässt, stand der beschädigte Wagen gegen 20.50 Uhr auf einem Parkstreifen. Der bislang unbekannte Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter 0 42 42 / 96 90 in Verbindung zu setzen.