Bruchhausen-Vilsen. Ungewöhnliche Aufgabe: Ein Beamter der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen hat am Dienstag für eine halbe Stunde auf fünf Kinder in einer Wohnung in der Samtgemeinde aufgepasst. Sanitäter wollten die Mutter und ihr sechstes Kind zu einem Arzt bringen, weil das Kind sich an einer Bockwurst verschluckt hatte. Weil die Sanitäter die Geschwister nicht allein zurücklassen wollten, riefen sie nach Angaben der Diepholzer Inspektion die Polizei und baten die Beamten um Hilfe.